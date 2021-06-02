БелАЭС получила лицензию на эксплуатацию первого энергоблока

Новости Беларуси. Первый энергоблок БелАЭС готов к промышленной эксплуатации. Станция получила лицензию на право использования на нем атомной энергии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое решение принято коллегией МЧС. Это значит, что все стандарты безопасности для работы с мирным атомом соблюдены. Необходимую экспертизу провел Объединенный институт энергетических и ядерных исследований Сосны. А Госатомнадзор оценил соответствие всех параметров безопасности.

Ольга Луговская, начальник Госатомнадзора:

Это решение является результатом очень длительной работы. Вся деятельность ядерных установок лицензируется, то есть это ответственные шаги. Все этапы жизненного цикла ядерных установок проходят рассмотрение очень тщательное в рамках лицензионного процесса, в рамках надзорного процесса. И такие решения принимаются после того, как установлен факт соответствия требованиям нормативных правовых документов проектных решений, готовности эксплуатирующей организации выполнять свои функции и в целом готовности системы оборудования для устойчивого и безопасного функционирования.