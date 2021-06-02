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Пассажиры самолёта «Белавиа», который аварийно сел в Краснодаре, прибыли в Минск. Вот что они рассказывают

02 июня 2021 14:24
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Новости Беларуси. Белорусский борт, который следовал из Хургады в Минск и был вынужден ночью аварийно приземлиться в Краснодаре, уже прибыл в белорусскую столицу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пассажиры самолёта «Белавиа», который аварийно сел в Краснодаре, прибыли в Минск. Вот что они рассказывают-1

Напомним, экипаж обнаружил неисправность, связанную с топливной системой, и принял решение экстренно приземляться в российском аэропорту. Посадка в Краснодаре прошла в штатном режиме. На борту находились 180 пассажиров. В 08:30 утра за ними был отправлен запасной самолет. В 10:10 он взял курс в столицу Беларуси, где благополучно приземлился.

Пассажиры самолёта «Белавиа», который аварийно сел в Краснодаре, прибыли в Минск. Вот что они рассказывают-4

Нас встретили, нормально сопроводили, спасибо всем, кто нас доставил сегодня домой.

Пассажиры самолёта «Белавиа», который аварийно сел в Краснодаре, прибыли в Минск. Вот что они рассказывают-7

Нам дали воду бесплатно в любом количестве, кто сколько хотел, и было горячее питание. Людям с детьми дали VIP-зал, по-моему, для международных каких-то прилетов, чтобы более комфортно было.

Пассажиры самолёта «Белавиа», который аварийно сел в Краснодаре, прибыли в Минск. Вот что они рассказывают-10

Вынужденная посадка, все, сели спокойно, аккуратно. По-быстрому, час, полтора, мы уже знали, что будет, просто ожидали. И все.

Пассажиры самолёта «Белавиа», который аварийно сел в Краснодаре, прибыли в Минск. Вот что они рассказывают-13

Большое спасибо экипажу за то, что профессионально и достойно выполнили свой гражданский долг. Больше ничего сказать не могу, молоды ребята.

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# Самолет # общество # Виктория Ходосок # Фотофакт

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