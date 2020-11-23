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«Теперь достаточно просто выйти из своего дома». Григорий Азарёнок об акции протеста 22 ноября

23 ноября 2020 17:58
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Новости Беларуси. В эти выходные прошли очередные протестные марши. Правда, уже в другом формате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Теперь достаточно просто выйти из своего дома». Григорий Азарёнок об акции протеста 22 ноября-1

Организаторы предложили всем участникам не собираться вместе, а ходить по собственным районам. Но с конечной целью – собраться на площади Независимости. Примечательно, что в регионах люди практически не выходят на незаконные акции. По всей стране за участие в несанкционированных массовых мероприятиях задержаны 345 человек. Из них более 200 – в столице.

О том, как прошло очередное воскресенье в Беларуси, расскажет Григорий Азаренок. Подробности в видеоматериале.

Григорий Азаренок, корреспондент:
К выходным как никогда мощно заголосили традиционные змагаростимуляторы. Максим Кац из Москвы рассказывал, что уж этот-то марш получится таким, что режиму несдобровать. Подключили даже Виктора Шендеровича, чтобы любыми способами взбодрить протестные массы. Получилось – ну, как-то так.

«Теперь достаточно просто выйти из своего дома». Григорий Азарёнок об акции протеста 22 ноября-4

Григорий Азаренок:
В этот раз квесты для бродилок максимально упростили. Теперь достаточно просто выйти из своего дома. И тут же все пропагандистские рупоры отчитались о знаковой победе. Как на самом деле?

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Григорий Азаренок:
В планах у невероятных было стекаться ручейками к центру, а затем вызвать на ковер должностных лиц.

«Теперь достаточно просто выйти из своего дома». Григорий Азарёнок об акции протеста 22 ноября-7

Григорий Азаренок:
Однако вчера об этом предпочли забыть. Сунуть нос дальше своего района нигде не получилось. Ну, хотя бы задача минимум была решена.

«Теперь достаточно просто выйти из своего дома». Григорий Азарёнок об акции протеста 22 ноября-10

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Григорий Азаренок:
Разные культуры, народы и религии по-разному отмечали Новый год. Римляне – 1 марта, в православии – 1 сентября, по нашему стилю – 1 января. Но вот 22 ноября – так могут только невероятные.

«Теперь достаточно просто выйти из своего дома». Григорий Азарёнок об акции протеста 22 ноября-13

Григорий Азаренок:
А некоторые решили не только похороводить, но и похулиганить. Камни в милицию побросать. История из первых уст.

«Теперь достаточно просто выйти из своего дома». Григорий Азарёнок об акции протеста 22 ноября-16

Кто вам положил камни в вашу сумку?

Какие-то мужчины. Я не помню, как они выглядели. В общем, я просто отошел к подъезду, и какие-то мужчины курили. Они мне эти сами камни подкинули, сказали типа: «Вот, держи, типа кидай в сотрудников».

Григорий Азаренок:
И все-таки прислушались они к нашей рекомендации и опробовали марш вплавь. Пришлось омоновцам доставать бедолаг.

«Теперь достаточно просто выйти из своего дома». Григорий Азарёнок об акции протеста 22 ноября-19

А потом побежали. Мне сказали: бьют, бежать. Я побежал.

Кто сказал? Ты был один.

Деву… Женщины, которые стояли напротив. Сзади. Я испугался.

В речку зачем прыгнул?

Я испугался издевательств надо мной.

Над тобой кто-то издевался?

Я смотрел по телевизору.

Над тобой кто-то издевался?

Нет, никто.

Сотрудники милиции тебя из воды достали?

Да, достали.

Сотрудникам спасибо сказать хочешь?

Конечно, обязательно спасибо.

Скажи им.

Спасибо, сотрудники милиции, за то, что достали меня из воды. У меня был просто шок, я прыгнул в воду. А мы бежали.

После холодной воды шок прошел?

Да.

«Теперь достаточно просто выйти из своего дома». Григорий Азарёнок об акции протеста 22 ноября-22

Что посоветуете белорусам, которые посещают несанкционированные массовые мероприятия?

А что… а что я могу им сказать? Ну, что им посоветовать? Ну, малолетки ходят, митингуют, кричат ночами, ну. А что я могу им сказать?

Ну, стоит ли посещать, или не стоит?

Нет, конечно, е-мое.

«Теперь достаточно просто выйти из своего дома». Григорий Азарёнок об акции протеста 22 ноября-25

Григорий Азаренок:
Но самое удивительное – это марш против фашизма под знаменами нацистских пособников и коллаборантов. Наши милиционеры работали блестяще, и лучшим подарком столичному ОМОНу вчера стало полная и безоговорочная зачистка Минска в максимально короткий срок. С чем мы их и поздравляем.

# Акции протеста # общество # Григорий Азарёнок # Фотофакт

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