«Теперь достаточно просто выйти из своего дома». Григорий Азарёнок об акции протеста 22 ноября

Новости Беларуси. В эти выходные прошли очередные протестные марши. Правда, уже в другом формате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В эти выходные прошли очередные протестные марши. Правда, уже в другом формате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Организаторы предложили всем участникам не собираться вместе, а ходить по собственным районам. Но с конечной целью – собраться на площади Независимости. Примечательно, что в регионах люди практически не выходят на незаконные акции. По всей стране за участие в несанкционированных массовых мероприятиях задержаны 345 человек. Из них более 200 – в столице.
О том, как прошло очередное воскресенье в Беларуси, расскажет Григорий Азаренок. Подробности в видеоматериале.
Григорий Азаренок, корреспондент:
К выходным как никогда мощно заголосили традиционные змагаростимуляторы. Максим Кац из Москвы рассказывал, что уж этот-то марш получится таким, что режиму несдобровать. Подключили даже Виктора Шендеровича, чтобы любыми способами взбодрить протестные массы. Получилось – ну, как-то так.
Григорий Азаренок:
В этот раз квесты для бродилок максимально упростили. Теперь достаточно просто выйти из своего дома. И тут же все пропагандистские рупоры отчитались о знаковой победе. Как на самом деле?
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Григорий Азаренок:
В планах у невероятных было стекаться ручейками к центру, а затем вызвать на ковер должностных лиц.
Григорий Азаренок:
Однако вчера об этом предпочли забыть. Сунуть нос дальше своего района нигде не получилось. Ну, хотя бы задача минимум была решена.
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Григорий Азаренок:
Разные культуры, народы и религии по-разному отмечали Новый год. Римляне – 1 марта, в православии – 1 сентября, по нашему стилю – 1 января. Но вот 22 ноября – так могут только невероятные.
Григорий Азаренок:
А некоторые решили не только похороводить, но и похулиганить. Камни в милицию побросать. История из первых уст.
Кто вам положил камни в вашу сумку?
Какие-то мужчины. Я не помню, как они выглядели. В общем, я просто отошел к подъезду, и какие-то мужчины курили. Они мне эти сами камни подкинули, сказали типа: «Вот, держи, типа кидай в сотрудников».
Григорий Азаренок:
И все-таки прислушались они к нашей рекомендации и опробовали марш вплавь. Пришлось омоновцам доставать бедолаг.
А потом побежали. Мне сказали: бьют, бежать. Я побежал.
Кто сказал? Ты был один.
Деву… Женщины, которые стояли напротив. Сзади. Я испугался.
В речку зачем прыгнул?
Я испугался издевательств надо мной.
Над тобой кто-то издевался?
Я смотрел по телевизору.
Над тобой кто-то издевался?
Нет, никто.
Сотрудники милиции тебя из воды достали?
Да, достали.
Сотрудникам спасибо сказать хочешь?
Конечно, обязательно спасибо.
Скажи им.
Спасибо, сотрудники милиции, за то, что достали меня из воды. У меня был просто шок, я прыгнул в воду. А мы бежали.
После холодной воды шок прошел?
Да.
Что посоветуете белорусам, которые посещают несанкционированные массовые мероприятия?
А что… а что я могу им сказать? Ну, что им посоветовать? Ну, малолетки ходят, митингуют, кричат ночами, ну. А что я могу им сказать?
Ну, стоит ли посещать, или не стоит?
Нет, конечно, е-мое.
Григорий Азаренок:
Но самое удивительное – это марш против фашизма под знаменами нацистских пособников и коллаборантов. Наши милиционеры работали блестяще, и лучшим подарком столичному ОМОНу вчера стало полная и безоговорочная зачистка Минска в максимально короткий срок. С чем мы их и поздравляем.