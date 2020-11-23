«Теперь достаточно просто выйти из своего дома». Григорий Азарёнок об акции протеста 22 ноября

Новости Беларуси. В эти выходные прошли очередные протестные марши. Правда, уже в другом формате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Организаторы предложили всем участникам не собираться вместе, а ходить по собственным районам. Но с конечной целью – собраться на площади Независимости. Примечательно, что в регионах люди практически не выходят на незаконные акции. По всей стране за участие в несанкционированных массовых мероприятиях задержаны 345 человек. Из них более 200 – в столице. О том, как прошло очередное воскресенье в Беларуси, расскажет Григорий Азаренок. Подробности в видеоматериале. Григорий Азаренок, корреспондент:

К выходным как никогда мощно заголосили традиционные змагаростимуляторы. Максим Кац из Москвы рассказывал, что уж этот-то марш получится таким, что режиму несдобровать. Подключили даже Виктора Шендеровича, чтобы любыми способами взбодрить протестные массы. Получилось – ну, как-то так.

Григорий Азаренок:

В этот раз квесты для бродилок максимально упростили. Теперь достаточно просто выйти из своего дома. И тут же все пропагандистские рупоры отчитались о знаковой победе. Как на самом деле? Андрей Лазуткин о воскресном марше: задача – посмотреть, какая социальная база в каком районе есть у оппозиции Григорий Азаренок:

В планах у невероятных было стекаться ручейками к центру, а затем вызвать на ковер должностных лиц.

Григорий Азаренок:

Однако вчера об этом предпочли забыть. Сунуть нос дальше своего района нигде не получилось. Ну, хотя бы задача минимум была решена.

Григорий Азаренок:

А некоторые решили не только похороводить, но и похулиганить. Камни в милицию побросать. История из первых уст.

Кто вам положил камни в вашу сумку? Какие-то мужчины. Я не помню, как они выглядели. В общем, я просто отошел к подъезду, и какие-то мужчины курили. Они мне эти сами камни подкинули, сказали типа: «Вот, держи, типа кидай в сотрудников». Григорий Азаренок:

И все-таки прислушались они к нашей рекомендации и опробовали марш вплавь. Пришлось омоновцам доставать бедолаг.

А потом побежали. Мне сказали: бьют, бежать. Я побежал. Кто сказал? Ты был один. Деву… Женщины, которые стояли напротив. Сзади. Я испугался. В речку зачем прыгнул? Я испугался издевательств надо мной. Над тобой кто-то издевался? Я смотрел по телевизору. Над тобой кто-то издевался? Нет, никто. Сотрудники милиции тебя из воды достали? Да, достали. Сотрудникам спасибо сказать хочешь? Конечно, обязательно спасибо. Скажи им. Спасибо, сотрудники милиции, за то, что достали меня из воды. У меня был просто шок, я прыгнул в воду. А мы бежали. После холодной воды шок прошел? Да.

Что посоветуете белорусам, которые посещают несанкционированные массовые мероприятия? А что… а что я могу им сказать? Ну, что им посоветовать? Ну, малолетки ходят, митингуют, кричат ночами, ну. А что я могу им сказать? Ну, стоит ли посещать, или не стоит? Нет, конечно, е-мое.