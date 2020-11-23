Опасаются, что пандемия нарушит новогодние планы. Вот как в Могилёвской области собирают подарки для детей-сирот

Новости Беларуси. В Могилевской области стартовала акция «Рождественская посылка». Белорусский детский фонд в Могилеве выступил с предложением собрать подарки для детей-сирот на случай, если в ход новогодних праздников вмешается пандемия и не все ребята смогут попасть на большую елку в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как работает волшебная почта, видела Юлия Мычка.

Ольга Кравченко, родитель-воспитатель детского дома семейного типа:

Новый год мы все ждем. Конечно, это самый такой радостный для нас праздник. Под Новый год у нас всякие чудеса. Вот под то Рождество пришли ко мне трое, мы ждали их очень. Это их будет первый Новый год с нами.

Имбирные пряники, хлопушки, и, конечно, новые игрушки для елки. В детском доме семейного типа семьи Кравченко этим утром разговоры только про Новый год. Дети пишут письма Деду Морозу, мама составляет праздничное меню. Юлия Мычка, корреспондент:

Чтобы главный волшебник зимы не растерялся при выборе подарка, свои желания лучше задокументировать. И неважно, как – в ход идет современная техника, эпистолярный жанр и даже рисунок.

Дед Мороз мне принес полицейскую машинку.

Я задумывалась над этим вопросом. Я решила, что мне нужен powerbank для телефона.

Семя Кравченко воспитывает 9 детей. Самому старшему – 15, маленькой Зине скоро будет два. Таких домов семейного типа в области чуть больше полсотни. Обычно в рождественские праздники ребята становятся гостями большой елки в Могилеве. Опасаясь, что пандемия нарушит новогодние планы, Белорусский детский фонд решил провести акцию «Рождественская посылка», чтобы не оставить ребят в новогодние дни без внимания и, конечно, подарков.

Ирина Фисюк, директор Могилевского областного отделения «Белорусский детский фонд»:

Возникла такая идея: как подстраховочный вариант собрать вот такие вот рождественские посылки и отправить в детские дома нашей области. С каждым днем ярких коробок в магазинах Могилева становится все больше. К акции присоединяются не только магазины, но и аптеки. А на этой недели список пополнили отделения «Белпочты».

Юлия Огородник, жительница Могилева:

Я считаю, что Новый год – это такая сказка для детей. И они верят в Деда Мороза, Снегурочку, поэтому они всегда ждут какого-то чуда, подарка от Деда Мороза. Поэтому пускай мой небольшой подарок тоже будет какому-нибудь ребенку в радость.

Жанна Ламихова, начальник коммерческого отдела Могилевского филиала «Белпочта»:

24 отделения почтовой связи именно могилевского филиала принимают для деток-сирот, деток, которые воспитываются в детских домах, подарки от нас, от взрослых. И приятно приобрести какую-то игрушку, полотенце или набор посуды и знать, что какой-то ребенок, получив его на Новый год, будет очень рад.

Активно наполняются сладостями коробки и в кондитерских магазинах. Покупая что-то себе, могилевчане не забывают подсластить жизнь и другим.

Оксана Кохонова, товаровед кондитерского магазина:

Могилевчане очень отзывчивы. Они покупают своим деткам, готовятся к новогодним, также и нашим, для детских домов покупают подарки активно. Кто-то активный, кто-то менее активный, тем не менее они не остаются в стороне. В начале января все подарки соберут в рождественские посылки и передадут семьям.