«Решили закоротить рельсы». Евгений Пустовой о том, чем может закончиться диверсия на железной дороге

Новости Беларуси. В Беларуси участились случаи диверсий на железной дороге. Методы разные, цель одна – пустить под откос экономику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ситуацию подогревают деструктивные Telegram-каналы. Но наказание неотвратимо.

О том, что это не хулиганство, а спланированная акция терроризма, – Евгений Пустовой. Подробности в видеоматериале. Евгений Пустовой, СТВ:

Под БЧБ против БелЖД. Радикалы вышли на тропу железнодорожной войны. Они этого и не скрывают.

Евгений Пустовой:

Останавливая поезда, они хотят остановить экономику Беларуси. Развернуто сказано, как нагадить, с помощью каких инструментов и как уйти от ответственности. Преступники еще и убеждают, мол, никаких ЧП не будет. Нарушение контрактов, риск аварии и срыв графиков. Чем может закончиться диверсия на железной дороге? Евгений Пустовой:

Железнодорожные диверсии – это один из инструментов войны. Невероятные воюют против своего народа. Это или маниакальная жажда хаоса, или заказная работа по расшатыванию страны. Или это мирные перемены? Им наплевать на белорусский народ. Им нужно остановить больше поездов. Им наплевать на методы. Предлагают использовать даже муляжи бомб.

Евгений Пустовой:

То есть все намного серьезнее, чем они пытаются преподнести. Так называемый «легкий» текст призывов не что иное, как манипулятивные технологи информационного воздействия на эмоции людей.

Поджигал на дорожном полотне камеры, присутствовал при замыкании рельсов на железной дороге и присутствовал при том, как били стекла в опорном пункте милиции. […] Для чего я это сделал, я пояснить не могу.

Евгений Пустовой:

Вы по-прежнему с ними? С лжецами, которые называют себя партизанами. С теми, кто хочет пустить под откос всю страну. Нарушителей находят и задерживают. Оперативные методы уже отработаны, да и население охотно помогает в поиске вредителей. Зарегистрировано свыше 120 фактов рельсовой войны. Возбуждено более полусотни уголовных дел. Политолог Ивановский о ЖД-диверсиях: это попытка перевода ситуации в республике в состояние ведения партизанской войны Евгений Пустовой:

И неважно, положили проволоку или муляж бомбы, побили семафор или подбили кого-то другого на это преступление. Найдут и накажут. Огромные штрафы и реальные сроки заключения, неважно, делали ли это из-за идей охлократии или под действием наркотиков.

Евгений Пустовой:

Это кадры задержания группы брестчан, которая, помимо всего прочего, действовала на железной дороге. Это не подростки, а взрослые люди. Это серьезная ответственность.

Решили закоротить рельсы. Кто коротил рельсы? Я коротил рельсы. Каким образом? Проволокой.

Для чего вы это делали? Вы видели поезд, он ходит, – электричка, дизель? Ну, издалека. Издалека я не видел, какой этот поезд, но уже предполагал по расписанию, что это может быть электричка. Ну, что пассажирский, что люди там едут, понимали? Конечно. Понимали? Да. Для чего коротили? Ну, для того, чтобы его остановить.