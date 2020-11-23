Андрей Лазуткин о воскресном марше: задача – посмотреть, какая социальная база в каком районе есть у оппозиции

Андрей Лазуткин, политолог:

Выглядело все со стороны очень убого. Например, метро «Кунцевщина», «Каменная Горка» – люди стоят под магазином в масках, в намордниках, смотрят в сторону перекрестка очень сосредоточенно и время от времени кричат «Жыве Беларусь!» То есть это такой, самый, наверное, идиотский формат протеста, который мы пока видели.

Любые действия имеют свою логику. То есть надо понимать, что вот эта вот задача раскидать их по районам имеет цель посмотреть вообще, какая социальная база в каком районе есть у оппозиции. Где она больше, где она меньше, где люди более радикально, где менее радикально настроены. Таким образом проверяется отклик конкретной жилой застройки по городу.

Надо сказать, что за счет того, что численность была очень низкая по конкретным точкам, там была очень хорошо видна структура самого протеста. Пример с той же «Кунцевщиной», «Каменная Горка». Например, милиция зажигает дымовую шашку. Идет дым, и сразу после этого мы видим, как делится толпа на две части. Реальные местные жители и лица помоложе, подростки начинают убегать, потому что боятся задержаний, боятся эскалации какой-то. А наоборот к точке, где зажигается дымовая шашка, сбегаются вот эти боевички. То есть их тоже не так много, человек 20-30. Но, когда они видят, что их больше, чем сотрудников, они предпринимают попытки прыгать, бить, как-то повалить на землю. Мы это неоднократно уже видели.