Генпрокуратура: хищения во время уборочной наносят меньше вреда государству, чем приписки
Новости Беларуси. Почему в АПК до сих пор хромает дисциплина и каким образом это искоренить? Что нужно для того, чтобы не попадать в блэк-лист прокуратуры и госконтроля? Почему сражения на аграрном фронте – дело каждого белоруса? Теоретики и практики от сельского хозяйства, представители контролирующих органов собрались на площадке ток-шоу «По существу» для обсуждения важных вопросов.
Алена Сырова, СТВ:
Сельское хозяйство – это больше экономический вопрос. Мы как-то три года назад, наверное, в связи с кризисом 2020 года еще поняли, что история политическая. Почему? Государство вкладывало очень большие деньги в развитие сельского хозяйства. Эта отрасль для нас, по сути, титульная. И та, которой мы гордимся. Но отдельные деятели, мы помним, сделали себе имя на элементарной бесхозяйственности, которую они ездили, выискивали по стране и демонстрировали широкой общественности, выдавая это за тренд. Президент много говорит о том, что бесхозяйственность – это и есть наш главный враг, по сути. И те люди, которые это делают, они предатели для нашей страны.
Кирилл Казаков, СТВ:
Не климат и погода, а именно люди.
Алена Сырова:
Те, кто так безалаберно относятся к своей работе и к своей деятельности. Как сейчас поменялась ситуация за последнее время? Очевидно, стали много говорить и на самом высоком уровне, уделять этому внимание, какие-то проверки проводятся. Вот вы выявляете больше или меньше подобных случаев? И, в частности, всегда уборочная кампания – часто говорили и про то же самое топливо, и про ту же самую технику. Как с этим сейчас обстановка?
Максим Дацькевич, начальник управления по надзору за исполнением законодательства и законностью правовых актов Генеральной прокуратуры Беларуси:
Не секрет, что Генеральная прокуратура, органы прокуратуры страны по поручению главы государства обеспечивают прокурорский надзор за соблюдением законности в сфере сельскохозяйственного производства. Генеральным прокурором даны поручения о проведении конкретных мероприятий, в том числе и в нынешнем году. С выездом на поле прокураторы проверят, каким образом у нас обеспечивается законодательство при проведении сельскохозяйственных работ. Сегодня уборочная страда еще идет, однако можно сделать предварительные выводы, что в стране порядок наводится. Из года в год выявляется меньшее количество правонарушений, нарушения носят мелкий несистемный характер. И оперативно по требованию прокуроров устраняются.
Алена Сырова:
А какие это нарушения?
Кирилл Казаков:
Я сейчас спрошу конкретно: чаще крадут или чаще приписывают? От чего страдают? Чтобы просто понимать: у нас украли зерно, увезли солярку или приписали. От чего больше страдаем?
Максим Дацькевич:
У нас в стране в соответствии с действующим законодательством два вида хищения: мелкая и уголовно наказуемая кража.
Кирилл Казаков:
Слушайте, если ведро зерна унес, я понимаю, что скорее всего попеняют. Но?
Максим Дацькевич:
Я могу сказать, что паритет в этих правонарушениях соблюдается. Естественно, на мой взгляд более существенным вредом являются, как ни странно, приписки.
Алена Сырова:
Обманываем самих себя.
Максим Дацькевич:
Потому что на основании достоверных данных о действительной ситуации в той или иной отрасли, в том числе и в отрасли сельского хозяйства, люди, которые уполномочены на принятие решений сделают это правильно с учетом действительного и реального положения дел.