Генпрокуратура: хищения во время уборочной наносят меньше вреда государству, чем приписки

Новости Беларуси. Почему в АПК до сих пор хромает дисциплина и каким образом это искоренить? Что нужно для того, чтобы не попадать в блэк-лист прокуратуры и госконтроля? Почему сражения на аграрном фронте – дело каждого белоруса? Теоретики и практики от сельского хозяйства, представители контролирующих органов собрались на площадке ток-шоу « По существу » для обсуждения важных вопросов.

Алена Сырова, СТВ:

Сельское хозяйство – это больше экономический вопрос. Мы как-то три года назад, наверное, в связи с кризисом 2020 года еще поняли, что история политическая. Почему? Государство вкладывало очень большие деньги в развитие сельского хозяйства. Эта отрасль для нас, по сути, титульная. И та, которой мы гордимся. Но отдельные деятели, мы помним, сделали себе имя на элементарной бесхозяйственности, которую они ездили, выискивали по стране и демонстрировали широкой общественности, выдавая это за тренд. Президент много говорит о том, что бесхозяйственность – это и есть наш главный враг, по сути. И те люди, которые это делают, они предатели для нашей страны.

Кирилл Казаков, СТВ:

Не климат и погода, а именно люди.

Алена Сырова:

Те, кто так безалаберно относятся к своей работе и к своей деятельности. Как сейчас поменялась ситуация за последнее время? Очевидно, стали много говорить и на самом высоком уровне, уделять этому внимание, какие-то проверки проводятся. Вот вы выявляете больше или меньше подобных случаев? И, в частности, всегда уборочная кампания – часто говорили и про то же самое топливо, и про ту же самую технику. Как с этим сейчас обстановка?