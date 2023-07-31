Что отличает усадьбу от ресторана и гостиницы на природе? Президент навёл порядок в агробизнесе

Новости Беларуси. Белорусские агроэкоусадьбы выходят на новый уровень оказания туристических услуг. Подстегнул владельцев к дисциплине и наведению порядка подписанный главой государства Указ «О развитии агротуризма». До 1 июля владельцы экоусадеб должны были пройти перерегистрацию. Для максимально быстрого решения вопроса все необходимые документы принимали в службе «одно окно» при райисполкомах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оксана Семашко пообщалась с владельцами загородных комплексов и узнала, что изменится после перезагрузки.

Максим Пожарицкий, хозяин агроэкоусадьбы:

Это, по сути, реализация мечты Анжелики. Она хотела, чтобы у нее была усадьба, дело ее жизни. Вот ей потребовался человек, который это реализует. Как этот ангел, который сделал алые паруса из своих крыльев.

Анжелика – это муза Максима Пожарицкого. Их семейной паре уже 8 лет. Каждый в усадьбу вкладывает частичку своей души. Он художник, она режиссер, поэтому здесь все соткано из творчества. Максим Пожарицкий:

Идея связать усадьбу с искусством давно у нас, скажем, кружила. А сейчас изменение законодательства, которое изменило наши планы жизненные. Потому что помещение над тем, где мы сейчас с вами находимся, изначально планировалось как гостиничный «момент», но мы изменили наши планы. И сейчас это будет картинная галерея, где будут представлены мои скульптуры, картины, графика.

Помимо эстетического удовольствия, здесь представлено гастрономическое богатство. Причем приятное послевкусие как у гостей, так и у хозяев усадьбы обеспечено. В связи с перерегистрацией владельцам этого пасторального рая на земле особо перестраиваться не пришлось. Изначально на кухне установлено качественное оборудование.

Анжелика Шлык, хозяйка агроэкоусадьбы:

Мастер-класс именно по выпечке домашнего хлеба. Мастер-класс, как из молочка сделать косичку. То есть мы объясняем, что было молоко, оно скисло, превратилось в сыр. И из него мы сейчас с вами будем тянуть косичку. И каждый из гостей может вытянуть вот эту самую настоящую сыр-косичку, сыр «чечил» сделать.

В усадьбе сохраняют исконно белорусское наследие с помощью народных ремесел и погружают в культуру, характерную для древних времен этого региона.

Мы тоже решили приобщиться к мастер-классам. Сейчас будем выполнять роспись яиц в технике драпанка. Научите меня, пожалуйста.

– По краю мы вот здесь должны пройти, точечки оставить. В этнодоме приглашают почувствовать себя искусной мастерицей.

От знакомства с домашними, лесными и даже экзотическими обитателями до реконструкций старославянских праздников. Национальный колорит, манящий для горожан, визитная карточка. В деле агроэкотуризма наши герои не новички, поэтому перерегистрация их особо врасплох не застала. Тем не менее.

Максим Пожарицкий:

Этап подготовки бумажной составляющей на самом деле был не очень сложным – подать заявление на перерегистрацию. Гораздо сложнее было подготовиться к тем требованиям, которые нам предъявляет комиссия.

Перерегистрацию уже прошли более 1 200 агроэкоусадеб. На подходе еще порядка 400. Отказано единицам – это всего 4 % от поданных заявок. Если сдать подобный экзамен владельцу усадьбы удалось не с первого раза, никогда не поздно устранить замечания и пройти перерегистрацию повторно.

Олег Андрейчик, заместитель министра спорта и туризма Беларуси:

Четко регламентированы виды деятельности, не допускается подмена понятий. Ведь не секрет, что были такие недобросовестные игроки туристического рынка, которые под видом агроусадьбы, а это совсем другие налоговые преференции, занимались гостиничным и ресторанным бизнесом.