«Тема актуальная». Игорь Петришенко рассказал, на какие специальности был недобор в 2022 году

Новости Беларуси. До конца года окончательно определиться с правилами вступительной кампании – 2023. Такое поручение сегодня, 23 августа, дал глава государства во время совещания, посвященного теме развития национальной системы образования.
На мероприятие пригласили специалистов, которые знают сильные и слабые стороны образовательной системы не понаслышке. Это ректоры ведущих вузов страны, директора, учителя, профильный министр и даже его предшественник – Игорь Карпенко.
Лукашенко о развитии образования: «Времени на раскачку практически нет. И в случае ошибки люди уже нас просто не простят». Подробнее здесь.
Что касается вопроса с централизованным тестированием, то Президент не единожды подчеркивал: при поступлении надо видеть человека и его качества. Как рассмотреть это во время ЦТ? Довольно сложно ответить. Потому Президент поручил: вопрос, что называется, довести до ума к концу 2022 года, чтобы уже следующая вступительная кампания прошла в обновленном формате.
Говорили сегодня на совещании, конечно, и об итогах прошедшей. Деталями с журналистами поделился Игорь Петришенко.
Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Главный вывод этой вступительной кампании – то, что она, во-первых, прошла организованно, без существенных нарушений. Те десять нарушений, которые были, никаким образом не повлияли на результаты вступительной кампании. У нас фактически небольшие цифры, мы их озвучивали – 86 человек только недобор. Это сельскохозяйственная академия на специализацию «Зоотехния» и могилевский институт пищевых продуктов, там тоже на технологов. Хотя тема актуальная – организация питания, но немножко недобрали. По сравнению с прошлым годом это цифры неприемлемые, лучше, когда в полной мере мы выполним, тем не менее это не критично в целом для системы образования.
Также Игорь Петришенко отметил, что в 2022 году на ЦТ по математике и физике зарегистрировалось гораздо больше выпускников, чем в 2021 году. Этот факт говорит о том, что престиж инженерных специальностей в стране возрастает.