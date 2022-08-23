«Тема актуальная». Игорь Петришенко рассказал, на какие специальности был недобор в 2022 году

Новости Беларуси. До конца года окончательно определиться с правилами вступительной кампании – 2023. Такое поручение сегодня, 23 августа, дал глава государства во время совещания, посвященного теме развития национальной системы образования. На мероприятие пригласили специалистов, которые знают сильные и слабые стороны образовательной системы не понаслышке. Это ректоры ведущих вузов страны, директора, учителя, профильный министр и даже его предшественник – Игорь Карпенко. Лукашенко о развитии образования: «Времени на раскачку практически нет. И в случае ошибки люди уже нас просто не простят». Подробнее здесь.

Что касается вопроса с централизованным тестированием, то Президент не единожды подчеркивал: при поступлении надо видеть человека и его качества. Как рассмотреть это во время ЦТ? Довольно сложно ответить. Потому Президент поручил: вопрос, что называется, довести до ума к концу 2022 года, чтобы уже следующая вступительная кампания прошла в обновленном формате. Говорили сегодня на совещании, конечно, и об итогах прошедшей. Деталями с журналистами поделился Игорь Петришенко.