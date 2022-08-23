Выпуск газеты под носом у гитлеровцев и убийство минского гауляйтера. Рассказываем самые громкие подвиги подпольщиков

Совершенно секретно. С первых дней террора развернулась подпольная борьба. Студенты, рабочие, юные и пожилые – в большой заговор вступали во главе с Иваном Ковалевым. Шах и мат. Ежедневно, рискуя жизнью, подпольщики выводили из строя заводы, спасали военнопленных, добывали информацию для партизан, боролись словом в листовках. Сегодня память о героях хранят площадь Казинца, улицы Жудро, Кедышко и другие.

Екатерина Котловская, заведующая отделом научно-просветительской работы Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

Николай Кедышко организовал подпольную группу, сплотил вокруг себя почти 300 человек. Группу назвал «Андрюша». Почему такое название? Долгое время, еще в довоенное, любил играть песню «Андрюша». В экспозиции можно увидеть как гитару, так и, к сожалению, еще один экспонат – простреленный пулей ковер, на котором погиб Николай Кедышко 7 ноября 1943 года.

Под прицелом вражеских глаз тайные агенты сумели выпустить газету «Звязда» с призывами о борьбе и вестями с фронтов. Первый номер от 18 мая 1942-го стал громом для фашистов. Тираж составил 2 500 экземпляров. В Дом печати, где гитлеровцы печатали жестокие порядки, подпольщики прорвались ночью. Редактором стал 26-летний Владимир Омельянюк. За туфли можно было выменять 5 кг картофеля, за одеяло – курицу. Какие условия ставили оккупанты минчанам? Подробности.

Екатерина Котловская:

Пособники, которые сотрудничали с оккупантами, вышли на след патриота. К сожалению, Владимир Омельянюк погибает при перестрелке 26 мая 1942 года. Второй и третий номера выпускались уже на квартире Татьяны Яковенко, минской подпольщицы. В экспозиции музея хранятся предметы из подпольных квартир, в частности стол из данной квартиры. Четвертый номер газеты «Звязда» выпустили на квартире других патриотов – семья Ходасевичей. Вся семья Ходасевичей погибает в застенках гестапо.

Наталья Яцкевич, заведующая отделом истории партизанского движения Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

Здесь представлена реконструкция камеры узников в центральной тюрьме по улице Володарского. Дело в том, что в этой тюрьме фашисты содержали участников Минского антифашистского подполья. Все допросы сопровождались пытками. Здесь можно видеть окровавленную рубашку одного из минских подпольщиков Петра Цветкова. Незадолго до своей гибели он сумел передать эту рубашку своей семье.

Врач от бога, профессор медицины Евгений Владимирович Клумов также попал в застенки гестапо с женой. В свои 65 он поднимал на ноги раненых, снабжал лекарствами партизан, делал фиктивные справки о нетрудоспособности, чтобы молодежь не попала на каторгу в Германию. Месть была зверской. После мучительных переговоров фашисты посадили Клумова в душегубку. Вместе с женой их ожидала смерть в кремационной яме-печи в Шашковке. Сегодня память о герое в белом халате хранит 3-я клиническая больница Минска.

Наталья Яцкевич:

Для запугивания населения оккупанты проводили публичные казни. И первая массовая публичная казнь в Минске прошла 26 октября 1941 года. Где были эти места? Это сквер в районе Белорусского драматического театра, нынешнего театра имени Янки Купалы, это Комаровская площадь (в годы войны она так называлась), сейчас это площадь Якуба Коласа. Перекресток улицы Карла Маркса и Комсомольской, там прямо на улице была казнь еще троих человек. И на воротах дрожжевого завода. Из 12 человек, повешенных фашистами в тот день в четырех местах Минска, мы знаем имена восьмерых. В том числе была семья Ольги Федоровны Щербацевич. Она, ее сын, 15-летний школьник Володя (Владлен) Щербацевич, ее родная сестра, брат, муж сестры. А вина их состояла в том, что они оказали помощь бойцам Красной армии.

Котел ненависти закипал. Свыше 6 000 подпольщиков провели 1 500 диверсий, отравляя жизнь гитлеровцам. Но тайное убийство генерального комиссара Вильгельма Кубе произвело резонанс за пределами cоветской державы. По горячим следам даже сняли фильм «Часы остановились в полночь». Операция Х произошла 22 сентября 1943 года.