Лукашенко о развитии образования: «Времени на раскачку практически нет. И в случае ошибки люди уже нас просто не простят»

На мероприятие приглашены люди, которые знают сильные и слабые стороны образовательной системы не понаслышке. Это ректоры ведущих вузов страны, директора, учителя, профильный министр и даже его предшественник – Игорь Карпенко. Услышать мнение от разных экспертов – один из важных моментов реформы отрасли. Поэтому сегодняшний разговор, как, впрочем, и все предыдущие на эту тему, вышел неформальным. Скорее, он даже местами переходил в дискуссию.

Бесспорно, качеству образования в стране – самое пристальное внимание. Ведь на кону будущее медицины, сельского хозяйства, промышленности, строительства, да и в целом всей экономики. А это вопрос уже национальной безопасности. Потому специалисты и взялись за новый Кодекс об образовании, в котором появилось 17 новых статей, внесено более 200 изменений и поправок. Главные требования Президента ко всему процессу преобразования неизменны: справедливое отношение к каждому человеку и обеспечение равных возможностей для обучения.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В настоящее время проводится серьезная корректировка законодательства, прошла в обновленном формате и вступительная кампания. Думаю, об этой работе сегодня скажут, в чем новации, как прошла вступительная кампания и главное – выводы, как будем двигаться дальше. На основании нововведения в соответствии с кодексом и правилами приема эти, как я сказал, нововведения планируются с 2023 года. Скоро, фактически с началом учебного года, мы дадим старт новой вступительной кампании. Я хочу услышать от присутствующих, какова готовность системы образования, местных органов власти, высшей школы к этим новациям.

Вы знаете, что главный принцип моей политики в образовании – справедливое отношение к каждому человеку и обеспечение равных возможностей для обучения. Правда, я так подумал над этим тезисом и сделал вывод, что как никогда раньше такие возможности есть. Особенно, что касается целевого направления ребят и девчонок для обучения в вузе. Пожалуйста. Это большая льгота. Те, кто неплохо занимались в школе, имеют возможность поступить вуз. Ну, естественно, кто желает. Поэтому учителя, выпускники и их родители должны четко знать все правила, чтобы анализировать свое конституционное право на получение образования.

Мне очень важно услышать о видении ситуации в системе, еще раз обсудить реализацию новых подходов к организации учебного процесса, итоговой аттестации выпускников школ, гражданско-патриотическом воспитании детей и молодежи. Также нужно рассмотреть проблемные вопросы. И такие вопросы, я уверен, имеются. Времени на раскачку практически нет. И в случае ошибки люди уже нас просто не простят. Сколько раз мы будем возвращаться к системе образования с точки зрения ее реформирования и совершенствования?