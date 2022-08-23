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За туфли можно было выменять 5 кг картофеля, за одеяло – курицу. Какие условия ставили оккупанты минчанам?

23 августа 2022 11:34
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Оккупанты превратили жизнь минчан в ад. Чтобы прописаться в уцелевших зданиях, нужно было получить ордер и разрешение господ. Как и на то, чтобы протопить дом торфом и привезти его в город на собственных плечах.

За туфли можно было выменять 5 кг картофеля, за одеяло – курицу. Какие условия ставили оккупанты минчанам? -1

К 1943 году на одного человека полагалось не больше 6 квадратных метров. Людей уплотняли, как селедку в бочке. Немцы выставили счет даже за воду из колонок. На семью – не больше одной лампочки в 40 Ватт, спустя время – 10. Включать свет ночью, как и пользоваться приборами с 07:00 до 11:00 и с 14:00 до 19:00, было запрещено. Угрожали штрафами, когда едва сводили концы с концами и выменивали вещи на продукты.

За туфли можно было выменять 5 кг картофеля, за одеяло – курицу. Какие условия ставили оккупанты минчанам? -3

Полина Усхопова, младший научный сотрудник Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:
Цены возросли колоссально. Если в начале войны хлеб можно было купить за 2 рубля, и это уже была высокая цена, то по ценам черного рынка хлеб возрастал до 100 рублей и выше. Работали Комаровский, Червенский, Суражский рынки. Их деятельность тоже жестко регламентировалась.

За туфли можно было выменять 5 кг картофеля, за одеяло – курицу. Какие условия ставили оккупанты минчанам? -5

Торговля шла до 13 часов дня, причем под прикрытием борьбы со спекуляцией постоянно проводились облавы. За пару модельных туфель можно было выменять пять килограммов картофеля, за одеяло – курицу.

За туфли можно было выменять 5 кг картофеля, за одеяло – курицу. Какие условия ставили оккупанты минчанам? -7

Живая рабсила. Минчан от 14 до 60 лет отправляли на биржу труда. В городе осталась 1/10 часть предприятий: хлебозавод «Автомат», молочный, пивной и прочие. Поощряли открытие мастерских обуви, швейных ателье, огородничество, разведение скота. Но основная прибыль шла в карман нацистов.

В Доме правительства жили немецкие солдаты, а сам город разрушен на 80%. Как выглядел Минск в первые дни войны? Читайте здесь.

# Великая Отечественная война

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