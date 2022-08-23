За туфли можно было выменять 5 кг картофеля, за одеяло – курицу. Какие условия ставили оккупанты минчанам?

Оккупанты превратили жизнь минчан в ад. Чтобы прописаться в уцелевших зданиях, нужно было получить ордер и разрешение господ. Как и на то, чтобы протопить дом торфом и привезти его в город на собственных плечах.

К 1943 году на одного человека полагалось не больше 6 квадратных метров. Людей уплотняли, как селедку в бочке. Немцы выставили счет даже за воду из колонок. На семью – не больше одной лампочки в 40 Ватт, спустя время – 10. Включать свет ночью, как и пользоваться приборами с 07:00 до 11:00 и с 14:00 до 19:00, было запрещено. Угрожали штрафами, когда едва сводили концы с концами и выменивали вещи на продукты.

Полина Усхопова, младший научный сотрудник Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

Цены возросли колоссально. Если в начале войны хлеб можно было купить за 2 рубля, и это уже была высокая цена, то по ценам черного рынка хлеб возрастал до 100 рублей и выше. Работали Комаровский, Червенский, Суражский рынки. Их деятельность тоже жестко регламентировалась.

Торговля шла до 13 часов дня, причем под прикрытием борьбы со спекуляцией постоянно проводились облавы. За пару модельных туфель можно было выменять пять килограммов картофеля, за одеяло – курицу.