Кого-то можно за неделю научить, а кому-то и года мало. Как получить права в возрасте 60 плюс?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу:

Приходит ученик и можно по нему сказать, по первому занятию, что это будет хороший, нормальный водитель, а вот этому не дано практически. Бывает такое?

Сергей Конанков, инструктор автошколы:

Ну дано всем в этой жизни водить. Но, единственное, кого-то можно и за неделю научить, а кому-то и года мало. Ольга Бурлакова:

То есть не было таких случаев, что учились, а потом махнули рукой и сказали: «Нет, это не мое, не буду я получать эти права, да ну их».

Сергей Конанков:

Ну почему? Бывали такие случаи. Это случаи – лица 60+, допустим. Вот с этими проблема. То есть человеческий мозг уже так устроен, что после такого возраста примерно не способен особо воспринимать, впитывать какую-то информацию, учиться. И этому человеку, конечно же, кажется – не хочется никого обижать – что вот я научусь. «Все ездят, вот соседка ездит там и сосед ездит, а чем я хуже»? Но получается, проводится занятие, и каждый раз, как в первый раз. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Скажите, а вот такой категории 40+, 50+, 60+ много ли учеников приходят в школы? Сергей Конанков:

Много.