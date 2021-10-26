Кого-то можно за неделю научить, а кому-то и года мало. Как получить права в возрасте 60 плюс?
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Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу:
Приходит ученик и можно по нему сказать, по первому занятию, что это будет хороший, нормальный водитель, а вот этому не дано практически. Бывает такое?
Сергей Конанков, инструктор автошколы:
Ну дано всем в этой жизни водить. Но, единственное, кого-то можно и за неделю научить, а кому-то и года мало.
Ольга Бурлакова:
То есть не было таких случаев, что учились, а потом махнули рукой и сказали: «Нет, это не мое, не буду я получать эти права, да ну их».
Сергей Конанков:
Ну почему? Бывали такие случаи. Это случаи – лица 60+, допустим. Вот с этими проблема. То есть человеческий мозг уже так устроен, что после такого возраста примерно не способен особо воспринимать, впитывать какую-то информацию, учиться. И этому человеку, конечно же, кажется – не хочется никого обижать – что вот я научусь. «Все ездят, вот соседка ездит там и сосед ездит, а чем я хуже»? Но получается, проводится занятие, и каждый раз, как в первый раз.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Скажите, а вот такой категории 40+, 50+, 60+ много ли учеников приходят в школы?
Сергей Конанков:
Много.
Екатерина Забенько:
Вот моя тетя научилась в 55 лет водить автомобиль. Прекрасный водитель. Привет в Брянск моей любимой тете. И я к тому, что все-таки, наверное, и люди возраст плюс тоже, в общем-то, разной степени обучаемости. У вас были такие гениальные ученики, которые уже перешагнули такой возрастной порог?
Сергей Конанков:
Да, человек человеку рознь. Нельзя однозначно всех под одну гребенку.
Надежда Евдокимович, мотоциклистка, райдер:
Я бы наверное, дополнила, что это вопрос мотивации в первую очередь. Потому что, если человек приходит, до него все сложно доходит, но у него есть необходимость научиться, есть необходимость в транспорте и нет отходных каких-то путей, он в любом случае научится. А если, скажем так: «Ну я пришел, потому что у меня подружка тоже научилась ездить на машине там или на мотоцикле. Мне это не надо». То она будет учиться бесконечно, муторно, будет мучить инструктора, себя, технику. И в результате, может быть, несколько фотографий в Instagram выложит и потом закинет.
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