Германия теряет от 300 до 500 рабочих мест каждый день – Мерц

В Германии последствия экономического кризиса становятся все тяжелее. Немецкие компании планируют сократить еще больше рабочих мест. С таким предупреждением 26 июня выступил Национальный институт экономических исследований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особенно мрачные перспективы ожидают тех, кто работает в промышленности и торговле. В этих сферах количество фирм, планирующих массовые увольнения сотрудников, примерно на 20% больше, чем план приема новых работников. Тяжелая ситуация сложилась также среди поставщиков услуг. Кризис на рынке труда вынужден признать и канцлер Германии Фридрих Мерц. По его словам, в настоящее время страна теряет 300 до 500 рабочих мест каждый день.