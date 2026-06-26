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Германия теряет от 300 до 500 рабочих мест каждый день – Мерц

26 июня 2026 11:26
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В Германии последствия экономического кризиса становятся все тяжелее. Немецкие компании планируют сократить еще больше рабочих мест. С таким предупреждением 26 июня выступил Национальный институт экономических исследований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особенно мрачные перспективы ожидают тех, кто работает в промышленности и торговле. В этих сферах количество фирм, планирующих массовые увольнения сотрудников, примерно на 20% больше, чем план приема новых работников. Тяжелая ситуация сложилась также среди поставщиков услуг. Кризис на рынке труда вынужден признать и канцлер Германии Фридрих Мерц. По его словам, в настоящее время страна теряет 300 до 500 рабочих мест каждый день. 

Германия теряет от 300 до 500 рабочих мест каждый день – Мерц-2

Фридрих Мерц, канцлер Германии:
В настоящее время Германия теряет от 300 до 500 рабочих мест каждый день. Каждый день достаточное количество компаний подают заявление о финансовой несостоятельности. Это означает, что теперь мы должны обеспечить быстрый выход из этой сложной ситуации.

По его словам, в первом полугодии 2026 года было зарегистрировано почти 13 тысяч банкротств компаний и предприятий. Это рекордный показатель за более чем 10 лет. Под угрозой увольнений сейчас находятся около 156 тысяч человек. Заявление Мерца прозвучало в момент, когда немецкая экономика столкнулась с тяжелыми проблемами, среди которых высокие производственные затраты и дефицит квалифицированных кадров.

# Новости Германии # Фридрих Мерц

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