МТС представил обновленный бренд

Провайдер телеком-услуг и диджитал-сервисов МТС обновляет бренд. Изменения затрагивают философию и визуальный язык компании. У МТС обновится слоган и элементы фирменного стиля, а коммуникация получит свежий взгляд. Меньше чем за четверть века МТС прошел путь от крупнейшего оператора связи до драйвера цифровых инноваций. Нынешняя трансформация отражает глубинные сервисные изменения для клиентов. В 2025 году МТС стал лидером по качеству связи, сделал киберзащиту базовой функцией тарифов, запустил собственный умный помощник, превратил Big Data в AdTech-сервисы МТС Охват, МТС Метрика и МТС Таргет. В 2026-м компания предложила абонентам качественно новый клиентский опыт: состоялся долгожданный запуск 5G, абоненты за рубежом первыми оценили 5G-роуминг и новые комфортные тарифы без переплат, а у бизнеса впервые для телеком-рынка появилось комплексное решение МТС Автомониторинг на основе телематики. Эти и другие изменения задают тон и становятся фундаментом для нового МТС. «27 июня МТС исполняется 24 года. Почти четверть века работы на рынке доказывают: технологии существуют, чтобы служить людям и раскрывать человеческий потенциал. Сегодня компания делает следующий шаг, представляя обновленный бренд. Это ответ на изменившийся мир, где цифровые решения проникают в каждый аспект жизни. Мы давно выходим за рамки «оператора связи» и стремимся быть архитекторами новых возможностей, помогая людям и бизнесу ставить амбициозные цели и достигать их. Как и раньше, наша главная ценность – это клиенты, для которых мы приближаем будущее каждый день», – подчеркнул генеральный директор компании МТС Владимир Козырь.

Новая система координат В основе изменений лежит обновленная бренд-платформа, опирающаяся на исследования рынка и обратную связь команды. «Приближая будущее» – таков новый слоган и внутренняя дисциплина для всей компании. Это не просто декларация: все эти годы в МТС приближали будущее: превратили связь из элитарной в массовую, первыми на рынке запустили интернет-магазин и мобильное приложение, предоставили доступ к 4G, предложили облачные сервисы и AdTech-инструменты для бизнеса. Технологии меняют жизнь — то, как люди работают, учатся, общаются, отдыхают. Слоган символизирует стремление предвидеть, что будет важно завтра, и работать в этом направлении уже сегодня. Он базируется на переосмысленной миссии компании: «Мы превращаем технологии в продукты, с которыми люди и компании могут достичь большего». Эту идею поддерживают шесть ключевых ценностей:

• Открытость. Строим честные и прозрачные отношения, открыто делимся информацией и всегда готовы к диалогу.

• Лидерство. Создаем тренды, задаем темп рынку и помогаем выходить за рамки привычного.

• Надежность. Обеспечиваем стабильную работу связи и сервисов — в повседневных задачах и в критически важных моментах.

• Новаторство. Ищем новые подходы, внедряем передовые технологии и делаем сложное простым и удобным.

• Компетентность. За каждым продуктом стоит глубокая экспертиза, опыт и понимание того, что действительно нужно людям и бизнесу.

• Вдохновение. Вдохновляемся технологиями и возможностями, которые они открывают, верим в большое будущее и поддерживаем смелые решения.