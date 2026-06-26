Почему многовекторность – залог устойчивости? Мнение Алены Дзиодзиной

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
В свое время часть зарубежных журналистов и аналитиков предпринимали попытки критиковать курс белорусского Президента на многовекторность. Согласно их логике, таким образом Беларусь намеревалась усидеть одновременно на двух стульях.
Александр Лукашенко же продолжал настаивать, что «хранить все яйца в одной корзине» недальновидно. Ведь когда существует всего-лишь одна опора, то мы уязвимы. Логика здесь проста и понятна: если по каким-либо причинам единственный источник стабильности не сможет поддерживать нас в равновесии, то неизбежно падение. Но в случае, если есть и другие источники, в которых страна может обретать силы, то потеря одного из торговых партнеров не будет происходить столь критично. Основная трудность окажется в том, чтобы перераспределиться, пережив трудности как временное явление.
Алена Дзиодзина:
По другому примеру попытались пойти в Литве, когда начали портить отношения с теми странами, кто в результате взаимовыгодного экономического сотрудничества приносил Литве деньги, рабочие места и приятные цены на рынках. Вероятно, предполагалось, что друзья по Евросоюзу помогут. Тем не менее, несмотря испорченные отношения с Китаем и ближайшими соседями, выгодно компенсировать утраченные экономические связи так и не получилось.
Для относительно небольшой страны ориентация на Евросоюз, который на данный момент тоже переживает не самые простые времена, не иметь других крупных партнеров по бизнесу – это крайне губительно. Ведь в таком случае экономический резерв истощается, руководство стран неизбежно приходит к необходимости урезать бюджет, поднимать ценники и пытаться лавировать в дефиците. В качестве временной меры стратегия допустимая временная мера. Однако до бесконечности так продолжать невозможно, и поиски новых опор становится неизбежностью.
К такому же выводу пришли и в Литве, где вновь заговорили о необходимости укреплять конкурентоспособность на рынках и сотрудничать с разными торговыми партнерами, принадлежащим к разным торговым блокам. В данном случае президент Литвы говорит о США и Китае. Подводя итог, мы на примере ближайших соседей наблюдаем, как в свое время критикуемая многовекторность, получает признание. Выходит, критиковали-то незаслуженно!
«Единственный путь – договариваться!» Психолог проанализировала интервью Лукашенко телеканалу «Аль-Арабия»