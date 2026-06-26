Почему многовекторность – залог устойчивости? Мнение Алены Дзиодзиной

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально. Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.

Алена Дзиодзина, психолог:

В свое время часть зарубежных журналистов и аналитиков предпринимали попытки критиковать курс белорусского Президента на многовекторность. Согласно их логике, таким образом Беларусь намеревалась усидеть одновременно на двух стульях. Александр Лукашенко же продолжал настаивать, что «хранить все яйца в одной корзине» недальновидно. Ведь когда существует всего-лишь одна опора, то мы уязвимы. Логика здесь проста и понятна: если по каким-либо причинам единственный источник стабильности не сможет поддерживать нас в равновесии, то неизбежно падение. Но в случае, если есть и другие источники, в которых страна может обретать силы, то потеря одного из торговых партнеров не будет происходить столь критично. Основная трудность окажется в том, чтобы перераспределиться, пережив трудности как временное явление.