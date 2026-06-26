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Хренин: чтобы не дать возродиться нацизму, мы должны все выступить общим фронтом

26 июня 2026 11:53
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Минск принимает IV Международный антифашистский конгресс. Даты его проведения выбраны неслучайно: в Беларуси проходят мероприятия, приуроченные к 85-летию начала Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко направил обращение участникам IV Международного антифашистского конгресса

Это очередное напоминание о том, как важно сохранять правду о событиях тех лет. Обращение участникам конгресса направил Александр Лукашенко.

Хренин: чтобы не дать возродиться нацизму, мы должны все выступить общим фронтом-2

Александр Лукашенко убежден, что голос конгресса будет звучать громко и убедительно в защиту мира и равных для всего человечества прав на жизнь, национальное достоинство, суверенный выбор будущего родной страны. Форум объединил военных, дипломатов, общественность, ветеранов и молодежь. Всех тех, кто не закрывает глаза на зверства нацистов. В центре внимания – вопросы сохранения памяти о подвиге героев. 

Хренин: чтобы не дать возродиться нацизму, мы должны все выступить общим фронтом-4

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Великая Победа – это состоявшийся факт. Но, к сожалению, война за память, борьба за идеологию идет, она продолжается. И для того, чтобы не дать возродиться нацизму, фашизму, мы должны все выступить общим фронтом и об этом очень громко говорить и заявлять.

# Виктор Хренин # Великая Отечественная война

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