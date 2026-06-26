Хренин: чтобы не дать возродиться нацизму, мы должны все выступить общим фронтом

Минск принимает IV Международный антифашистский конгресс. Даты его проведения выбраны неслучайно: в Беларуси проходят мероприятия, приуроченные к 85-летию начала Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко направил обращение участникам IV Международного антифашистского конгресса

Это очередное напоминание о том, как важно сохранять правду о событиях тех лет. Обращение участникам конгресса направил Александр Лукашенко.