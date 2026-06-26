В Варшаве разбился небольшой самолет – погибли 2 человека

Авиакатастрофа произошла в Польше. В Варшаве разбился небольшой самолет. В результате крушения погибли два человека, это находившиеся на борту пилот и пассажир. Еще двое пострадали на земле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщается, ЧП произошло при заходе на посадку. По неизвестным пока причинам, воздушный аппарат резко накренился и рухнул на землю в нескольких метрах от взлетно-посадочной полосы, задев один из ангаров. После чего загорелся. Причины катастрофы пока неизвестны, расследованием обстоятельств происшествия занимается специальная комиссия.