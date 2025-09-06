Действия Владимира Зеленского приведут к разделению Украины между соседями, пишет РИА Новости со ссылкой на ирландского журналиста Чея Боуза.

По мнению Боуза, территории Львова, Ивано-Франковска, Тернополя, Ровно и Луцка могут быть возвращены Польше, Закарпатская область будет передана Венгрии и Словакии, Черновцы и Буджак – Румынии, все остальное – РФ. Это произойдет, по его словам, если Зеленский сохранит власть и «продолжит раздражать своих соседей».

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