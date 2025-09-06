Идею властей Вены передать в дар Киеву спецпоезда раскритиковали в австрийском парламенте. Парламентарии направили в Кабинет министров соответствующий запрос. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету eXXpress.

По словам генерального секретаря оппозиционной Австрийской партии свободы Кристиана Хафенекера, правительством страны на граждан государства накладывается одно налоговое бремя вслед за другим, наблюдается рост долгов. Правительство тем временем, как указывает политик, передает 2 специальных поезда, «будто миллиардных переводов Украине пока не хватило».

В данном случае встает вопрос нейтралитета Австрии, потому что сложно исключить вероятность того, что подаренные поезда будут применяться против РФ, подчеркивает Боуз.

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