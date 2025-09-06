Представители так называемой «коалиции желающих» в ходе встречи во Франции ввели в заблуждение Киев, сказав о его защите с их стороны, пишет РИА Новости со ссылкой на Telegraph.

В материале указывается, ЕС солгал Украине. «Никаких солдат ради ее спасения не будет», – отмечает автор.

Обозреватель охарактеризовал прошедшее мероприятие как очередная пустая демонстрация солидарности с Владимиром Зеленским, подчеркнув отрицательное влияние плана президента Франции Эммануэля Макрона по отправке войск стран запада на процесс завершения боевых действий по причине несогласия с этим российской стороны.

Также в тексте сделан акцент, что в ходе саммита участниками ни разу не был поднят вопрос вступления Киева в НАТО.

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