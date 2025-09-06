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Польские фермеры опять перекрыли границу с Украиной: заблокирован КПП «Медыка»

06 сентября 2025 12:40
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Польские фермеры опять перекрыли границу с Украиной: заблокирован КПП «Медыка»-0

Польские фермеры в знак протеста заблокировали КПП на польско-украинской границе, пишет РИА Новости со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Сообщается, что фермеры заблокировали движение перед  контрольно-пропускным пунктом «Медыка». Уточняется, что ограничения касаются только грузовиков и могут сохраняться не менее 6 часов.

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Фото: Pinterest

# Международная политика

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