Польские фермеры опять перекрыли границу с Украиной: заблокирован КПП «Медыка»

Польские фермеры в знак протеста заблокировали КПП на польско-украинской границе, пишет РИА Новости со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Сообщается, что фермеры заблокировали движение перед контрольно-пропускным пунктом «Медыка». Уточняется, что ограничения касаются только грузовиков и могут сохраняться не менее 6 часов.

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