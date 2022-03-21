Есть ли в Беларуси цензура? Мнение председателя Белорусского союза журналистов

Новости Беларуси. Война на медийном фронте. Почему фейки бьют осколочным по психике и кто заказывает политбомбы в интернете? Стоит ли блокировать соцсети в нашей стране из-за лживых вбросов? На эти и другие вопросы ответили эксперты ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Анекдот расскажу. Разговаривают два товарища, один говорит: «А правда, что у вас в России по телевизору только про Путина и ничего другого сказать нельзя?» – «Конечно, а ты откуда это узнал?» – «От BBC».
А вот на самом деле, у нас цензура или нет? Или нам приходится с августа 2020 года доказывать, что свобода слова – это для нас вещь понятная и мы с этим живем, а то, что происходит на Западе, – это не свобода слова, не цензура и даже не «1984» [Роман Джорджа Оруэлла – прим. ред.]?
Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов:
У нас ответственность за каждое сказанное слово: сказано это слово в газете, радиоэфире, телевидении, на улице в лицо другому человеку, когда ты знаешь, что можешь за неправдивые слова получить, в суде. Любые пространства коммуникации должны подчиняться одним и тем же понятным и принятым в обществе законам. Насчет этой ремарки. Ведь игра в информационный терроризм – это игра, в которую всегда играют несколько, минимум двое. Поэтому сейчас и американское, и евросоюзовское общество, и любое другое пожинают плоды. Развязывая информационно-террористическую войну они примитивизировали свою аудиторию, аудитория сопротивляется. Именно поэтому сначала появились Эдвард Сноуден и Джулиан Ассанж, и они ничего не могли сделать с этими информационными партизанами. Они несчастного Ассанжа 11 лет конопатили, в итоге фактически физически уничтожают его, разрушают ему психику, пытают его в тюрьмах и так далее. О чем это говорит? Это значит, что и американское общество, и французское… «Желтые жилеты» – ведь с ними ничего не возможно сделать, они уже создали компетентное гражданское общество, свои каналы противодействия этой массовой фальшивой французской пропаганде. И запрещая белорусские, российские СМИ за рубежом, эти самые страны или корпорации информационные создают себе контраудиторию, которая будет их считать фейк-ньюз и будет с ними бороться.
Кирилл Казаков:
700 евро штраф в Латвии за просмотр белорусских телеканалов.
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