Есть ли в Беларуси цензура? Мнение председателя Белорусского союза журналистов

Новости Беларуси. Война на медийном фронте. Почему фейки бьют осколочным по психике и кто заказывает политбомбы в интернете? Стоит ли блокировать соцсети в нашей стране из-за лживых вбросов? На эти и другие вопросы ответили эксперты ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, СТВ:

Анекдот расскажу. Разговаривают два товарища, один говорит: «А правда, что у вас в России по телевизору только про Путина и ничего другого сказать нельзя?» – «Конечно, а ты откуда это узнал?» – «От BBC».

А вот на самом деле, у нас цензура или нет? Или нам приходится с августа 2020 года доказывать, что свобода слова – это для нас вещь понятная и мы с этим живем, а то, что происходит на Западе, – это не свобода слова, не цензура и даже не «1984» [Роман Джорджа Оруэлла – прим. ред.]?