Молодёжный форум Союзного государства собрал более 100 участников в Могилёве

В Могилеве состоялось торжественное открытие форума Союзного государства «Роль молодежи в сохранении и защите исторической памяти», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это уникальная платформа для обогащения знаниями, живого общения и консолидации молодежи Беларуси и России, а также экспертов, историков, политиков и депутатов. Всего форум объединил около 100 участников.

Ульяна Колобаева, аспирант Белорусского государственного университета, заведующая отделом публикаций Национального архива Беларуси: Выступать сегодня здесь и завтра на пленарном заседании, для меня как для архивиста задача номер один – донести до подрастающего поколения, что сейчас, в наше нестабильное время, когда ведутся информационные войны, нужно верить первоисточникам, то есть архивным материалам.

Герман Рогозин, кандидат исторических наук, доцент Северного (арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова: Сохранение исторической памяти – это сохранение и, собственно, фундамента, на котором стоят наши народы. Это сохранение вообще наших народов как таковых, потому что это в первую очередь часть нашего самосознания. Это наши национальные алмазы, только культурные, духовные. И трагические страницы. Из этой мозаики получается та картина, за счет которой формируемся и мы сами.

Центральной площадкой форума стал исторический факультет одного из старейших вузов страны – Могилевского государственного университета имени Кулешова. Перед церемонией открытия гости смогли познакомиться с его историей, богатым наследием могилевской научной школы и посетить выставку. На ней были представлены современные формы работы, которые педагоги используют для взаимодействия с молодежью в деле сохранения исторической памяти.

Александр Давыдовский, преподаватель Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка: Как для историка, мне кажется, это очень важно и актуально – и поделиться своим опытом, и послушать выступления коллег.

Вадим Ипатов, заместитель председателя Парламентского собрания Союза Беларуси и России, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы должны понимать, что сегодня это подрастающее поколение в конечном итоге, а время летит быстро, придет к управлению государствами. И они должны понимать, откуда мы идем, какая у нас сегодня ситуация и что будет завтра. Без общения старших поколений с младшим поколением этого, конечно, не будет.

Основные темы форума – патриотизм, сохранение общей исторической памяти и укрепление дружеских связей между двумя странами. Итоги дискуссий и предложения участников лягут в основу стратегии развития молодежной политики Союзного государства.