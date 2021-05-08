«Телефон, чтобы он был всегда с вами на связи». Трогательный разговор мамы Ромы Когодовского с сотрудником милиции

Сергей Зараник, начальник отдела идеологической работы ГУВД Мингорисполкома:

Рома смог совершить то, что не могут совершить даже некоторые мужчины в определенных ситуациях. И столичная милиция финансово смогла немножко вас поддержать. И лично от начальника главного управления внутренних дел, генерала милиции Гриба Михаила Вячеславовича ему мобильный телефон, чтобы он был всегда с вами на связи и со своими друзьями. Возьмите, пожалуйста, маленькую часть, что мы можем для вас сделать.

– Спасибо огромное, большое. Спасибо.

– Пожалуйста. Все будет хорошо, и вы не переживайте.

– Мы надеемся.

– Все было в прошлом, все будет хорошо впереди.

– Спасибо еще раз вам большое.

– Если что, мой телефон у вас есть. Звоните – еще поможем, еще какими-то моментами.

– Хорошо. Спасибо.

– Все будет хорошо, держитесь.

– Надеемся.