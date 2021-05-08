«Телефон, чтобы он был всегда с вами на связи». Трогательный разговор мамы Ромы Когодовского с сотрудником милиции

Новости Беларуси. 28 апреля 12-летний Рома Когодовский получил сильнейшие ожоги тела, спасая своего двухлетнего брата на пожаре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 28 апреля 12-летний Рома Когодовский получил сильнейшие ожоги тела, спасая своего двухлетнего брата на пожаре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, корреспондент:
Родители обязательно расскажут ребенку, что к Роме в гости приходила столичная милиция. Стражи порядка собрались деньгами, а начальник ГУВД лично от себя купил подарок.
Сергей Зараник, начальник отдела идеологической работы ГУВД Мингорисполкома:
Рома смог совершить то, что не могут совершить даже некоторые мужчины в определенных ситуациях. И столичная милиция финансово смогла немножко вас поддержать. И лично от начальника главного управления внутренних дел, генерала милиции Гриба Михаила Вячеславовича ему мобильный телефон, чтобы он был всегда с вами на связи и со своими друзьями. Возьмите, пожалуйста, маленькую часть, что мы можем для вас сделать.
– Спасибо огромное, большое. Спасибо.
– Пожалуйста. Все будет хорошо, и вы не переживайте.
– Мы надеемся.
– Все было в прошлом, все будет хорошо впереди.
– Спасибо еще раз вам большое.
– Если что, мой телефон у вас есть. Звоните – еще поможем, еще какими-то моментами.
– Хорошо. Спасибо.
– Все будет хорошо, держитесь.
– Надеемся.
– Держитесь. А вот этот сотрудник наш лично когда-то понес телесные повреждения при задержании преступника. И судом он выиграл иск у этого человека, и деньги присудил суд нашему сотруднику, но он лично от себя решил сам принять тоже в этом участие, присоединился и хочет выделить.
– Спасибо большое.
– Не переживайте, держитесь. Все будет хорошо.
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«Держись – так мы говорим друг другу, когда в составе звена идём в огонь». Что желают белорусы 12-летнему герою Роме?