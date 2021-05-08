Президент Беларуси возложит цветы 9 Мая к монументу Победы. Когда начнётся трансляция?

Новости Беларуси. Праздник Великой Победы и день государственных символов готовится отметить Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжества начались задолго до 9 Мая. Памятные мероприятия проходят 8 мая по всей стране. В эти минуты завершаются последние приготовления – в День Победы Президент возложит цветы к монументу Победы. Трансляция в телеэфире и интернете начнется в 11:00.

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