Прямой эфир

Президент Беларуси возложит цветы 9 Мая к монументу Победы. Когда начнётся трансляция?

08 мая 2021 17:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Праздник Великой Победы и день государственных символов готовится отметить Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжества начались задолго до 9 Мая. Памятные мероприятия проходят 8 мая по всей стране. В эти минуты завершаются последние приготовления – в День Победы Президент возложит цветы к монументу Победы. Трансляция в телеэфире и интернете начнется в 11:00.

Читайте также:

Как изменится график работы транспорта 9 Мая в Минске?

Где в Минске посмотреть праздничный салют 9 Мая?

«Интересные интервью с интересными людьми». Выездная студия СТВ будет работать 9 Мая из музея истории ВОВ

# Великая Отечественная война # общество # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
Вадим Боровик о ветеранах: они бы встали рядом с ОМОНом. Они сильные и стойкие, они видят, за кем становиться
08 мая 2021 16:49

Вадим Боровик о ветеранах: они бы встали рядом с ОМОНом. Они сильные и стойкие, они видят, за кем становиться

«Около печки сидят два немца». Председатель совета Минской городской организации ветеранов поделился детскими воспоминаниями
08 мая 2021 14:30

«Около печки сидят два немца». Председатель совета Минской городской организации ветеранов поделился детскими воспоминаниями

​Где в Минске посмотреть праздничный салют 9 Мая?
08 мая 2021 14:25

​Где в Минске посмотреть праздничный салют 9 Мая?