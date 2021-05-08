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«Около печки сидят два немца». Председатель совета Минской городской организации ветеранов поделился детскими воспоминаниями

08 мая 2021 14:30
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Влада Родовская:
Меня зовут Влада Родовская, и сегодня с утра пораньше я решила заглянуть на очень важный разговор к председателю городской ветеранской организации Анатолию Адоньеву.

«Около печки сидят два немца». Председатель совета Минской городской организации ветеранов поделился детскими воспоминаниями -1

Генерал-майор в отставке Анатолий Адоньев, председатель Минской городской организации ветеранов Белорусского общественного объединения ветеранов. Награжден орденом Почета, Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» II и III степени и множеством других медалей.

Влада Родовская:
Анатолий Алексеевич, давайте начнем с самого начала. Как прошло ваше детство?

«Около печки сидят два немца». Председатель совета Минской городской организации ветеранов поделился детскими воспоминаниями -4

Анатолий Адоньев, председатель совета Минской городской организации ветеранов:
Для меня это осталось в памяти до сих пор, события. Когда я захожу в свою хату, стою на порожке (вот такой вот 4-5-летний, как говорится, пацаненок) и около печки сидят два немца. Один играет на губной гармошке, а второй чистит карабин со штыком. В это время на пороге стоит вот такой вот детеныш. И тот, который чистит карабин, с криком – ух! Что он хотел сделать – я не знаю. С нацелом на меня. Я как хватил оттуда, побежал, мой дед с бабушкой жили в полутора километрах. Прибежал туда в эту хату, забрался за печку в угол. Дед услышал, что я прибежал, вытащил меня и спрашивает: «Что такое, что случилось, почему ты?» Я говорю: «Меня немец хотел убить». И вот эта фраза до сих пор в моей душе.

Влада Родовская:
Как я поняла, война вас встретила дома. Расскажите, сколько вам было лет, когда началась война.

Анатолий Адоньев:
4,5 года. Вот в этом отношении осталось воспоминание, когда мы сидим на улице, а в это время по дороге, по шоссе едут немецкие танки.

«Около печки сидят два немца». Председатель совета Минской городской организации ветеранов поделился детскими воспоминаниями -7

Влада Родовская:
Какая была жизнь во время войны?

Анатолий Адоньев:
Сложная была жизнь. У меня осталось в памяти, как сложно было и с продовольствием, и со всем. И вот мы с мамой утром встали, она говорит: «Иди, сынок, будем завтракать». Я говорю: «А что завтракать?» Оладьи. Я говорю: «Какие?» Мама: «Ну, вот, из кукурузной муки». Я говорю: «Я не хочу их есть, потому что они жесткие очень». Она говорит: «А больше нечего».

Влада Родовская:
Вы помните День Победы? Какие ваши воспоминания?

Анатолий Адоньев:
Да, День Победы я помню. Это действительно было великое событие. И мы вот в этом возрасте 6 лет, детвора. Торжествовал весь народ, гремел салют, все смеялись, все радовались, некоторые плакали, все танцевали, пели. А мы, детвора, между этими взрослыми крутились, радовались тоже, смотрели на небо. Это было такое же радостное событие этого дня, Дня Победы.

«Около печки сидят два немца». Председатель совета Минской городской организации ветеранов поделился детскими воспоминаниями -10

Влада Родовская:
Расскажите про ваше военное прошлое.

Анатолий Адоньев:
Я поступил в училище. Первый год я проучился в одном месте, на второй год менялась структура училища, нас перевели, я приехал в Вильнюс. И в Вильнюсе я закончил училище. Потом моя жизнь складывалась так, что я 16 раз переезжал с места на место, выполняя приказы и законы нашего государства при назначении на новые должности.

«Около печки сидят два немца». Председатель совета Минской городской организации ветеранов поделился детскими воспоминаниями -13

Влада Родовская:
Что бы вы хотели пожелать молодому поколению?

Анатолий Адоньев:
Быть преданным своему народу и своей стране. Наше самое искреннее, доброе пожелание, чтобы у вас было счастье, здоровье и вы были преданны, как и мы все, своей стране и своему народу.

# Великая Отечественная война # общество # Влада Родовская # Анатолий Адоньев # Фотофакт

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