«Около печки сидят два немца». Председатель совета Минской городской организации ветеранов поделился детскими воспоминаниями

Влада Родовская:

Меня зовут Влада Родовская, и сегодня с утра пораньше я решила заглянуть на очень важный разговор к председателю городской ветеранской организации Анатолию Адоньеву.

Генерал-майор в отставке Анатолий Адоньев, председатель Минской городской организации ветеранов Белорусского общественного объединения ветеранов. Награжден орденом Почета, Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» II и III степени и множеством других медалей. Влада Родовская:

Анатолий Алексеевич, давайте начнем с самого начала. Как прошло ваше детство?

Анатолий Адоньев, председатель совета Минской городской организации ветеранов:

Для меня это осталось в памяти до сих пор, события. Когда я захожу в свою хату, стою на порожке (вот такой вот 4-5-летний, как говорится, пацаненок) и около печки сидят два немца. Один играет на губной гармошке, а второй чистит карабин со штыком. В это время на пороге стоит вот такой вот детеныш. И тот, который чистит карабин, с криком – ух! Что он хотел сделать – я не знаю. С нацелом на меня. Я как хватил оттуда, побежал, мой дед с бабушкой жили в полутора километрах. Прибежал туда в эту хату, забрался за печку в угол. Дед услышал, что я прибежал, вытащил меня и спрашивает: «Что такое, что случилось, почему ты?» Я говорю: «Меня немец хотел убить». И вот эта фраза до сих пор в моей душе. Влада Родовская:

Как я поняла, война вас встретила дома. Расскажите, сколько вам было лет, когда началась война. Анатолий Адоньев:

4,5 года. Вот в этом отношении осталось воспоминание, когда мы сидим на улице, а в это время по дороге, по шоссе едут немецкие танки.

Влада Родовская:

Какая была жизнь во время войны? Анатолий Адоньев:

Сложная была жизнь. У меня осталось в памяти, как сложно было и с продовольствием, и со всем. И вот мы с мамой утром встали, она говорит: «Иди, сынок, будем завтракать». Я говорю: «А что завтракать?» Оладьи. Я говорю: «Какие?» Мама: «Ну, вот, из кукурузной муки». Я говорю: «Я не хочу их есть, потому что они жесткие очень». Она говорит: «А больше нечего». Влада Родовская:

Вы помните День Победы? Какие ваши воспоминания? Анатолий Адоньев:

Да, День Победы я помню. Это действительно было великое событие. И мы вот в этом возрасте 6 лет, детвора. Торжествовал весь народ, гремел салют, все смеялись, все радовались, некоторые плакали, все танцевали, пели. А мы, детвора, между этими взрослыми крутились, радовались тоже, смотрели на небо. Это было такое же радостное событие этого дня, Дня Победы.

Влада Родовская:

Расскажите про ваше военное прошлое. Анатолий Адоньев:

Я поступил в училище. Первый год я проучился в одном месте, на второй год менялась структура училища, нас перевели, я приехал в Вильнюс. И в Вильнюсе я закончил училище. Потом моя жизнь складывалась так, что я 16 раз переезжал с места на место, выполняя приказы и законы нашего государства при назначении на новые должности.