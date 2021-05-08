Вадим Боровик о ветеранах: они бы встали рядом с ОМОНом. Они сильные и стойкие, они видят, за кем становиться

Новости Беларуси. В гостях программы Григория Азаренка «Тайные пружины политики» политолог Вадим Боровик. Григорий Азаренок, СТВ:

У нас в гостях политолог Вадим Боровик. Мы рассуждаем об НКО, некоммерческих организациях. Что это вообще такое? Финансируют какие-то политические проекты, потому что напрямую политическая партия финансироваться из-за рубежа не может

Вадим Боровик, политолог:

Прямая военная конфронтация – всегда дорого. И даже если идет речь о военной конфронтации, то проводится очень серьезная подготовительная работа – «мягкая сила». Целый ряд работ есть американских экспертов по этой тематике, и уже сегодня все страны мира – и Россия, и Китай, и Турция, и США – работают с «мягкой силой». Один из элементов «мягкой силы» – это создание так называемых неправительственных структур, которые занимаются на первый взгляд, если мы смотрим на эти структуры, – культурный обмен, языковой обмен, изучение истории и прочее. Но под этим видом очень удобно в первую очередь финансировать какие-то политические проекты, потому что напрямую политическая партия финансироваться из-за рубежа не может. Посмотрите, кто возглавляет эти организации, – бывшие разведчики, бывшие сотрудники госорганов, то есть если берем международную структуру и ее ответвление, даже автор этой работы «Мягкая сила» возглавлял совет по разведке США. Григорий Азаренок:

Есть старое доброе, хорошее историческое название «пятая колонна», которое понятно всем.

Вадим Боровик:

Как говорит древневосточная мудрость: хочешь победить врага – научи его детей. И вот здесь проблема – приходит эта организация, она не просто организация, они несут идею определенную. Вешаем скворечники, но рисуем, например, радугу на этих скворечниках. Это, соответственно, мы поддерживаем определенные меньшинства. Вешаем флажки определенные. Обсуждаем контекст какой-то политической ситуации и сравнительный анализ проводим: вот здесь Конституция плохая, а там… Так называемый дискуссионный клуб. Вот мы дискутируем с вами. Мы же вроде бы собрались подискутировать на темы общего развития государства. Григорий Азаренок:

Алексиевич этим занималась очень успешно. Если человек, особенно в западном мире, имеет альтернативную точку зрения, то сразу становится мишенью для атаки Вадим Боровик:

Да, мы дискутируем с вами, но мы гнобим конституционный строй страны. Посмотрите, вот у нас есть такой Европейский гуманитарный университет. Знаете, как они пишут курсовые и дипломные? Значит, для того, чтобы сдал зачет, они должны взять какую-то ветвь власти, нормативный акт Беларуси, сравнить с европейским в худшем контексте. По-другому он не сдаст. Зачем нам такие специалисты в Беларуси?

Если мы говорим о средствах массовой информации, если раньше мы могли назвать эти средства массовой информации какими-то аналитическими изданиями, где какая-то точка зрения бытовала, в последние годы это боевые листки. Человек, который, особенно в западном мире, имеет альтернативную точку зрения, сразу становится мишенью для атаки. Если ты, не дай бог, против однополых браков, ты враг. Если ты не хочешь, чтобы два папы усыновляли ребенка, ты враг. Если ты, не дай бог, считаешь, что президентская республика с сильной вертикалью власти – это хорошо, ты враг. Григорий Азаренок:

Мела Гибсона затравили, есть пример. Вадим Боровик:

Послушайте, они Стросс-Кана уложили с горничной в постель. У него любая модель, супермодель мира готова была со Стросс-Каном поехать в свадебное путешествие. Зачем ему была эта горничная? Он хотел финансовую систему мировую отстроить по-новому. Григорий Азаренок:

Я помню даже – пару лет назад ходишь по Минску, там висят такие плакаты: «Благодаря Евросоюзу здесь отреставрирован фонтан». Какие-то мелочи – скворечники висят, еще что-то. Но плакаты висели по всему Минску. Простите, у нас государство строит АЭС, у нас возводятся мосты, возрождаются деревни, у нас строятся автобаны огромные. Но при этом рекламируется вот эта ерунда. «Мы должны свои ценности нести»

Вадим Боровик:

Абсолютно правильно, Григорий. Даже по поводу атомной катастрофы и ликвидации последствий после этой катастрофы в Украине. А получили в основном мы. Еще тогда такие были ветра. Мы миллиарды долларов самостоятельно туда вложили, мы думаем не только о том, как сохранить – мы думаем о перспективах развития этого региона. И возродить жизнь там. То есть о перспективах развития региона. Чем они занимаются? Спекуляцией на этой теме, издевательством. То же самое здесь. Главное – пиар. Главное – повесили этот флажок синий со звездами и сказали: «Вот здесь мы вам дали, вот, нате». Понимаете, это система таких подачек. Очень удобно на этих подачках содержать определенную армию своих сторонников, которые в нужный момент в свой голос, так скажем, проявят либо в форме действия, либо как средства массовой информации. Но мы сегодня должны конкретно это отслеживать. Мы должны свои ценности нести. Послушайте, я связан, у меня есть компания, которая занимается, например, услугами с иностранным контингентом. Сколько примеров, когда традиционные ценности, которые есть в Беларуси, являются привлекательными

Вадим Боровик:

Очень многие сюда едут. Почему мы не рассказываем? Почему едут? Они говорят: а я не хочу, чтобы моему ребенку в школе в старших классах, например, начиная с 10 лет показывали половое просвещение и надевали презервативы в присутствии девочки или водили на лавочку разного цвета и рассказывали, что у него может быть два папы, не хочу. И он едет сюда, покупает здесь дом. Из Канады приехал деятель, хороший хлопец, умный. Говорит: «Мы купили здесь дом с женой, хотим жить здесь, у вас. У нас там гетто, COVID-гетто, строятся лагеря». Вот я вам говорю конкретные примеры. Сколько примеров, когда вот эти традиционные ценности, которые в Беларуси все-таки имеют доминирующий характер, являются привлекательными. Григорий Азаренок:

И здесь можно говорить уже о нашей идеологии. Вадим Боровик:

О нашей «мягкой силе». Григорий Азаренок:

Беларусь как Ноев ковчег, спасение от вот этого всего.

Вадим Боровик:

Вот, я об этом хотел поговорить. Послушайте, хватит отступать. Вот эти ценности традиционные, я сейчас буду утрированно говорить, чтобы зритель запомнил. Это не значит, что Министерство образования меня на это уполномочило. Это мнение Боровика. Но когда у нас девственницы начнут заканчивать школу, и вот девственница закончила школу, мы ей к централизованному тестированию добавляем несколько баллов, и она проходит. Потому что да, у нас меньше будет ЭКО. У нас будет более здоровая молодежь. Они будут понимать, что есть традиционные ценности, ценность семьи. Мы не будем воспитывать, какие презервативы надевать в школе, а мы будем ее учить, что нужно уважать мужа, а муж должен уважать жену, что ребенок в приоритете в семье. Понимаете? Вот этому надо учить. Вот сегодня у нас любят: эмансипация, феминизм. Мы никогда не будем ущемлять женщин. Но если мы сегодня девочку научим уважать мужчину, а мужчину научим быть главой семьи, тогда у нас не будет 40-летних лбов, которых содержат матери-пенсионерки. Сколько у нас таких, которые пьют, не работают, тунеядствуют, а мать их...

Григорий Азаренок:

А потом на митинги. «Мы создадим здесь такие ценности, которые будут рекламой Беларуси, то есть чисто, целомудренно, уважение» Вадим Боровик:

Да. Вот мы и создаем инфантильного мужчину и девочку, которая хочет в 18 лет сесть в Mercedes. К нам будут ехать со всего мира, потому что они будут понимать, что их ребенок не начнет половую жизнь в 13 лет, что он не будет, как в США, наркотики у наркодилеров заказывать на Хэллоуин в 17 лет. Сходите в Брюссель, на улице, где Европарламент, около каждого здания лежит бомж, и после 8 часов вечера, только стемнело, проститутки выстраиваются в ряды, в том числе и гражданки Бельгии. Так чем гордиться? Так вот когда мы создадим здесь такие ценности, которые будут рекламой Беларуси, то есть чисто, целомудренно, уважение и плюс не уходим в ортодоксальность, то есть экономика развивается. Григорий Азаренок:

На экскурсию пришли во Дворец Независимости ветераны. И я вот просто смотрел видеокадры. Я думаю, если бы Президент их в августе позвал, они бы стали рядом с ОМОНом – какие они сильные и стойкие. О ветеранах войны: они бы встали рядом с ОМОНом. Во-первых, они сильные и стойкие, а во-вторых, они видят, за кем становиться

Вадим Боровик:

Они бы стали. А знаете, почему бы они еще встали? Во-первых, они сильные и стойкие, а во-вторых, они видят, за кем становиться. Они герои не только потому, что в той или иной степени участвовали в этом сопротивлении фашистам. У них жизнь была героическая. На их долю выпало. Это же люди, которые родились во времена Гражданской войны, прошли путь разных коллективизаций, строительство советской империи. Григорий Азаренок:

Великая эпоха. Вадим Боровик:

Подняли страну, целину подняли. Это люди, которые прожили великую жизнь. Мы ими гордимся. А у нас пытаются это забрать, вот опять же. Григорий Азаренок:

И у них сейчас любимая тема не День Победы, а День памяти, скорби, 8 мая… Они начинают это ретранслировать. Оказывается, не такие были нацисты жестокие

Вадим Боровик:

Мошенничество. Потому что победитель и освободитель клубнику в Польшу не поедет и унитазы мыть. В Польшу не поедет. Они начинают это ретранслировать. Оказывается, не такие были нацисты жестокие. Оказывается, были хорошие немцы, были добрые националисты. Григорий Азаренок:

Простите, но и мы в этом виноваты, потому что я какой сериал не включаю, там всегда есть подонок-чекист, который хочет героя, советского солдата… Вадим Боровик:

Вот это пора заканчивать, пора заканчивать гнобить. Григорий Азаренок:

Все 100 % сериалов. Вадим Боровик:

Они очерняют саму систему, ведь этот подонок-чекист в гнилой системе работает. Григорий Азаренок:

Конечно, да.