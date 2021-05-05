«Держись – так мы говорим друг другу, когда в составе звена идём в огонь». Что желают белорусы 12-летнему герою Роме?

Новости Беларуси. Продолжаем следить за состоянием 12-летнего Ромы Когодовского. Мальчик находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ожоговом центре БСМП 5 мая состоялись расширенные консилиумы специалистов под руководством министра здравоохранения Дмитрия Пиневича.

История о героическом поступке парня буквально всколыхнула всю страну. Спасая своего младшего брата из огня, он получил сильные ожоги – травмировано 62 % тела. Неравнодушные белорусы развернули в сети акцию в его поддержку. Видео с теплыми словами в адрес юного героя и его родителей записывают военнослужащие, известные спортсмены, артисты, телеведущие, школьники и многие другие.

В соцсетях и мессенджерах видеообращения размещают под хештэгами «РомаЖиви» и «РомаДержись». Скорейшего выздоровления юному герою желает и наш телеканал.

Привет! Ты как? Трудно? Мы знаем. Героем быть непросто. Но мы в тебя верим. Мы все в тебя верим. Ты справишься.

Держись – так мы говорим друг другу, когда в составе звена идем в огонь. Рома, теперь ты в нашей сцепке, ты один из нас.