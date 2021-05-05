«Держись – так мы говорим друг другу, когда в составе звена идём в огонь». Что желают белорусы 12-летнему герою Роме?
Новости Беларуси. Продолжаем следить за состоянием 12-летнего Ромы Когодовского. Мальчик находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ожоговом центре БСМП 5 мая состоялись расширенные консилиумы специалистов под руководством министра здравоохранения Дмитрия Пиневича.
История о героическом поступке парня буквально всколыхнула всю страну. Спасая своего младшего брата из огня, он получил сильные ожоги – травмировано 62 % тела.
Неравнодушные белорусы развернули в сети акцию в его поддержку. Видео с теплыми словами в адрес юного героя и его родителей записывают военнослужащие, известные спортсмены, артисты, телеведущие, школьники и многие другие.
В соцсетях и мессенджерах видеообращения размещают под хештэгами «РомаЖиви» и «РомаДержись». Скорейшего выздоровления юному герою желает и наш телеканал.
Привет! Ты как? Трудно? Мы знаем. Героем быть непросто. Но мы в тебя верим. Мы все в тебя верим. Ты справишься.
Держись – так мы говорим друг другу, когда в составе звена идем в огонь. Рома, теперь ты в нашей сцепке, ты один из нас.
Рома, ты подтверждение тому, что среди сегодняшних ребят столько же настоящих мужчин.
Рома, мы тебя ждем вместе с этим щенком. Выздоравливай скорее!
Напомним, в минскую клинику Рому доставили на вертолете МЧС, после того как 28 апреля 12-летний герой из пылающего дома вынес на руках двухлетнего брата. Сейчас врачи делают все возможное.
Состояние здоровья Ромы Когодовского находится на личном контроле Президента Беларуси.
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