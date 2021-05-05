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«Держись – так мы говорим друг другу, когда в составе звена идём в огонь». Что желают белорусы 12-летнему герою Роме?

05 мая 2021 14:22
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Новости Беларуси. Продолжаем следить за состоянием 12-летнего Ромы Когодовского. Мальчик находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ожоговом центре БСМП 5 мая состоялись расширенные консилиумы специалистов под руководством министра здравоохранения Дмитрия Пиневича. 

«Держись – так мы говорим друг другу, когда в составе звена идём в огонь». Что желают белорусы 12-летнему герою Роме?-1

История о героическом поступке парня буквально всколыхнула всю страну. Спасая своего младшего брата из огня, он получил сильные ожоги – травмировано 62 % тела.

Неравнодушные белорусы развернули в сети акцию в его поддержку. Видео с теплыми словами в адрес юного героя и его родителей записывают военнослужащие, известные спортсмены, артисты, телеведущие, школьники и многие другие.

«Держись – так мы говорим друг другу, когда в составе звена идём в огонь». Что желают белорусы 12-летнему герою Роме?-4

В соцсетях и мессенджерах видеообращения размещают под хештэгами «РомаЖиви» и «РомаДержись». Скорейшего выздоровления юному герою желает и наш телеканал.

«Держись – так мы говорим друг другу, когда в составе звена идём в огонь». Что желают белорусы 12-летнему герою Роме?-7

Привет! Ты как? Трудно? Мы знаем. Героем быть непросто. Но мы в тебя верим. Мы все в тебя верим. Ты справишься.

«Держись – так мы говорим друг другу, когда в составе звена идём в огонь». Что желают белорусы 12-летнему герою Роме?-10

Держись – так мы говорим друг другу, когда в составе звена идем в огонь. Рома, теперь ты в нашей сцепке, ты один из нас.

«Держись – так мы говорим друг другу, когда в составе звена идём в огонь». Что желают белорусы 12-летнему герою Роме?-13

Рома, ты подтверждение тому, что среди сегодняшних ребят столько же настоящих мужчин.

«Держись – так мы говорим друг другу, когда в составе звена идём в огонь». Что желают белорусы 12-летнему герою Роме?-16

Рома, мы тебя ждем вместе с этим щенком. Выздоравливай скорее!

Напомним, в минскую клинику Рому доставили на вертолете МЧС, после того как 28 апреля 12-летний герой из пылающего дома вынес на руках двухлетнего брата. Сейчас врачи делают все возможное.

Состояние здоровья Ромы Когодовского находится на личном контроле Президента Беларуси.

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# Пожар # общество # Рома Когодовский # Дмитрий Пиневич # Александр Лукашенко # Фотофакт

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