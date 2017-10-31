Теледоктор. ЗОЖ

Новости Беларуси. Тема программы «Теледоктор» – здоровый образ жизни.
ЗОЖ – с чего начать: «В течение 21 дня совершать пешие прогулки на протяжении 30 минут»
Главный диетолог Минздрава: «Сама правильная диета – индивидуальное питание»
Главный диетолог Минздрава: «У веганов отмечается уменьшение размеров головного мозга»
Главный диетолог Минздрава: «Из опыта практической работы, люди, имеющие вторую группу крови – большие мясоеды»
«Если Вы съели кусочек торта и прогулялись потом пешком, то это, поверьте, не навредит»
Что психиатр думает о ЗОЖ: четыре предположения
«Пусть лошадь думает о наших проблемах»: упражнение для снятия стресса
Врач-травматолог: «Если человек занимается спортом – это три раза в неделю, в среднем, по часу»
«Чаще это изолированные упражнения – на одну группу мышц»: врач комментирует частые ошибки новичков в спорте
Врач: «Люди думают, что чем чаще и больше они будут тренироваться, тем лучше будет результат»
Гимнастика, чтобы проснуться: 8 простых упражнений