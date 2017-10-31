Прямой эфир

Теледоктор. ЗОЖ

31 октября 2017 22:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Тема программы «Теледоктор» – здоровый образ жизни.

ЗОЖ – с чего начать: «В течение 21 дня совершать пешие прогулки на протяжении 30 минут»

Главный диетолог Минздрава: «Сама правильная диета – индивидуальное питание»

Главный диетолог Минздрава: «У веганов отмечается уменьшение размеров головного мозга»

Главный диетолог Минздрава: «Из опыта практической работы, люди, имеющие вторую группу крови – большие мясоеды»

«Если Вы съели кусочек торта и прогулялись потом пешком, то это, поверьте, не навредит»

Что психиатр думает о ЗОЖ: четыре предположения

«Пусть лошадь думает о наших проблемах»: упражнение для снятия стресса

Врач-травматолог: «Если человек занимается спортом – это три раза в неделю, в среднем, по часу»

«Чаще это изолированные упражнения – на одну группу мышц»: врач комментирует частые ошибки новичков в спорте

Врач: «Люди думают, что чем чаще и больше они будут тренироваться, тем лучше будет результат»

Гимнастика, чтобы проснуться: 8 простых упражнений

Как выбрать палки для скандинавской ходьбы?

# общество # Марина Попова # Консультация врача # Снежана Кавриго # Станислав Третьяк # Теледоктор. Программа о здоровье # Михаил Дернаковский # Анна Пашкова # Валентина Корзунова

Другие новости рубрики

Все новости
Как выбрать палки для скандинавской ходьбы?
31 октября 2017 22:50

Как выбрать палки для скандинавской ходьбы?

«Чаще это изолированные упражнения – на одну группу мышц»: врач комментирует частые ошибки новичков в спорте
31 октября 2017 22:48

«Чаще это изолированные упражнения – на одну группу мышц»: врач комментирует частые ошибки новичков в спорте

Врач-травматолог: «Если человек занимается спортом – это три раза в неделю, в среднем, по часу»
31 октября 2017 22:48

Врач-травматолог: «Если человек занимается спортом – это три раза в неделю, в среднем, по часу»