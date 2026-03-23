Белгидромет: прогноз погоды на трое суток оправдывается с точностью 96-98%

Высокая точность прогнозов и ставка на современные технологии – ключевые направления, по которым развивается Белгидромет. Обеспечение гидрометеорологической безопасности остается одной из первостепенных задач службы. Прогнозы погоды и предупреждения об опасных явлениях позволяют своевременно принимать меры для защиты людей, инфраструктуры и экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такая информация особенно важна, поскольку опасные метеоявления ежегодно наносят значительный экономический ущерб. Для повышения точности прогнозов Белгидромет делает ставку на современные технологии. Совместно с учеными Института природопользования Академии наук ведется разработка системы среднесрочного прогнозирования погоды на основе машинного обучения и нейросетей. Новый подход позволит сохранить высокий уровень оправдываемости прогнозов и увеличить их заблаговременность.

В последние годы активно модернизируется наблюдательная сеть. Обновлены пять пунктов приземных метеонаблюдений. В крупных городах организованы 8 новых постов контроля осадков – установлены датчики, фиксирующие твердые, смешанные и жидкие осадки.

Марина Грицкевич, начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета:

Оправдываемость прогнозов погоды у нас достигла достаточно высоких значений. Прогнозы погоды до трех суток у нас оправдываются на 96-98 %, соответственно, 98 % – первые сутки и с уменьшением. Неплохо оправдываются прогнозы погоды до семи суток. Согласно данным Всемирной метеорологической организации, оправдываемость прогнозов погоды на высоком уровне – это 85-90 %, то есть оправдываемость Белгидромета достаточно высокая.

Развитие численного моделирования, обновление оборудования и международное сотрудничество – все это направлено на повышение национальной безопасности и устойчивости к климатическим рискам. Сегодня, 23 марта, в Беларуси отмечают День работников гидрометеорологической службы – профессиональный праздник людей, которые ежедневно обеспечивают страну точной и своевременной информацией о погоде.