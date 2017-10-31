Главный диетолог Минздрава: «У веганов отмечается уменьшение размеров головного мозга»

Новости Беларуси. Мнение о том, как влияет веганство на здоровье, высказали в программе «Теледоктор»

Марина Попова, главный внештатный диетолог Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Есть противоречивые точки зрения по отношению к вегетарианству. Но канадскими учеными было достаточно точно доказано, что люди, которые очень резко ограничили себя в рационе, а вегетарианство – это отказ от продуктов животного происхождения, оно выделяет несколько видов в своем составе – есть самые строгие, которые едят только растительную пищу. К сожалению, у них отмечается уменьшение размеров головного мозга, уменьшаются внутренние органы. Причём, при уменьшении головного мозга, в первую очередь, страдает ЦНС, а остальные органы идут уже потом как следствие.

Это было научно доказано.

Сегодня человеку очень тяжело, когда он принял решение отказаться от продуктов животного происхождения полностью, составить себе рацион, который будет сбалансирован по белкам, жирам и углеводам, который обеспечивал бы потребности данного человека. Это достаточно рискованное мероприятие, если в одночасье взять и решить перейти к вегетарианству, веганству.