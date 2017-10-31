Прямой эфир

«Если Вы съели кусочек торта и прогулялись потом пешком, то это, поверьте, не навредит»

31 октября 2017 22:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. О том, что не надо себя излишне строго ограничивать в питании, рассказали в программе «Теледоктор» 

Главный внештатный диетолог Министерства здравоохранения РБ Марина Попова:
Народ предпочитает бросаться в крайности: либо ем всё, либо ничего. И тут нужно искать «золотую середину». И даже, если Вы съели неправильную еду (те же чипсы, кусочек торта в гостях) – это не является чем-то страшным, если это – не каждый день.

Если это – не основа ежедневного питания.

Если Вы съели кусочек торта и прогулялись потом пешком, то это, поверьте, не навредит. Поэтому ищите «золотую середину». Это будет залогом Вашего долголетия.

Теледоктор. ЗОЖ

# общество # Марина Попова # Консультация врача # Теледоктор. Программа о здоровье

Другие новости рубрики

Все новости
Главный диетолог Минздрава: «Из опыта практической работы, люди, имеющие вторую группу крови – большие мясоеды»
31 октября 2017 22:47

Главный диетолог Минздрава: «Из опыта практической работы, люди, имеющие вторую группу крови – большие мясоеды»

Главный диетолог Минздрава: «У веганов отмечается уменьшение размеров головного мозга»
31 октября 2017 22:46

Главный диетолог Минздрава: «У веганов отмечается уменьшение размеров головного мозга»

Главный диетолог Минздрава: «Сама правильная диета – индивидуальное питание»
31 октября 2017 22:46

Главный диетолог Минздрава: «Сама правильная диета – индивидуальное питание»