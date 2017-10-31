Новости Беларуси. О том, что не надо себя излишне строго ограничивать в питании, рассказали в программе «Теледоктор»

Главный внештатный диетолог Министерства здравоохранения РБ Марина Попова:

Народ предпочитает бросаться в крайности: либо ем всё, либо ничего. И тут нужно искать «золотую середину». И даже, если Вы съели неправильную еду (те же чипсы, кусочек торта в гостях) – это не является чем-то страшным, если это – не каждый день.

Если это – не основа ежедневного питания.

Если Вы съели кусочек торта и прогулялись потом пешком, то это, поверьте, не навредит. Поэтому ищите «золотую середину». Это будет залогом Вашего долголетия.