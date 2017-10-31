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Главный диетолог Минздрава: «Сама правильная диета – индивидуальное питание»

31 октября 2017 22:46
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Новости Беларуси. Как правильно выбрать способ питания, рассказали в программе «Теледоктор» 

Марина Попова, главный внештатный диетолог Министерства здравоохранения Республики Беларусь:
Сама правильная диета – это индивидуальное питание. Невозможно каждому рекомендовать то, что поможет соседу, что кто-то где-то услышал, прочитал.

Человек должен выстроить для себя идеальную программу питания.

Для этого, конечно, следует обратиться за помощью к специалистам. И перед тем, как обращаться к специалисту, нужно пройти комплексное обследование организма.

Теледоктор. ЗОЖ

# общество # Марина Попова # Консультация врача # Теледоктор. Программа о здоровье

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