Главный диетолог Минздрава: «Сама правильная диета – индивидуальное питание»

Новости Беларуси. Как правильно выбрать способ питания, рассказали в программе «Теледоктор»

Марина Попова, главный внештатный диетолог Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Сама правильная диета – это индивидуальное питание. Невозможно каждому рекомендовать то, что поможет соседу, что кто-то где-то услышал, прочитал.

Человек должен выстроить для себя идеальную программу питания.

Для этого, конечно, следует обратиться за помощью к специалистам. И перед тем, как обращаться к специалисту, нужно пройти комплексное обследование организма.