Мощный взрыв разрушил жилые дома на окраине Рима

На месте ЧП идут поисково-спасательные работы. Пожарные и кинологи всю ночь осматривали руины в поисках выживших. Пока сообщается о двух пострадавших. Это семейная пара – жильцы разрушенного дома. В тяжелом состоянии они доставлены в больницу. Данных о погибших нет. Из района происшествия эвакуированы более 30 человек. Специалисты изучают, насколько серьезные повреждения получили соседние здания и пригодны ли они для проживания. По основной версии причиной взрыва послужила утечка газа.