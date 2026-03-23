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Мощный взрыв разрушил жилые дома на окраине Рима

23 марта 2026 08:35
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Чрезвычайное происшествие произошло в Риме. В одном из районов итальянской столицы прогремел мощный взрыв. Полностью разрушен жилой дом, сильные повреждения получили рядом стоящие здания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мощный взрыв разрушил жилые дома на окраине Рима-2

На месте ЧП идут поисково-спасательные работы. Пожарные и кинологи всю ночь осматривали руины в поисках выживших. Пока сообщается о двух пострадавших. Это семейная пара – жильцы разрушенного дома. В тяжелом состоянии они доставлены в больницу. Данных о погибших нет. Из района происшествия эвакуированы более 30 человек. Специалисты изучают, насколько серьезные повреждения получили соседние здания и пригодны ли они для проживания. По основной версии причиной взрыва послужила утечка газа. 

# Италия

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