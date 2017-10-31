Главный диетолог Минздрава: «Из опыта практической работы, люди, имеющие вторую группу крови – большие мясоеды»

Новости Беларуси. Есть ли толк в модных диетах, рассказали в программе «Теледоктор»

Марина Попова, главный внештатный диетолог Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Всё-таки, питание должно быть индивидуально. Есть масса диет.

Например, диета по группе крови, когда говорят, что для людей со второй группой крови мясо – это не их продукт.

Но, в то же время, из опыта практической работы, разговаривая на приёме с посетителями, всегда получается так, что люди, имеющие вторую группу крови – большие мясоеды. И они не представляют свою жизнь без мяса. То, что питание раздельное – здесь несколько утрируется. Важно правильное сочетание продуктов.