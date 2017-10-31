Врач-травматолог: «Если человек занимается спортом – это три раза в неделю, в среднем, по часу»

Новости Беларуси. Какова должна быть физическая нагрузка для разных возрастов, рассказали в программе «Теледоктор»

Станислав Третьяк, заведующий детским травматолого-ортопедическим отделением УЗ «6-я городская клиническая больница» г. Минска:

Если брать рекомендации врачей, что, в среднем, в сутки должно быть хотя бы 20 минут гимнастики, если человек занимается спортом – это три раза в неделю, в среднем, по часу, а то и полтора часа.

Но тут зависит от возраста, каково его состояние здоровья на самом деле.

Ведь для пожилого человека достаточно тяжелая физическая нагрузка может завершиться и проблемой со здоровьем. Поэтому мы всегда говорим об индивидуальном подходе.