Прямой эфир

Врач-травматолог: «Если человек занимается спортом – это три раза в неделю, в среднем, по часу»

31 октября 2017 22:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Какова должна быть физическая нагрузка для разных возрастов, рассказали в программе «Теледоктор» 

Станислав Третьяк, заведующий детским травматолого-ортопедическим отделением УЗ «6-я городская клиническая больница» г. Минска:
Если брать рекомендации врачей, что, в среднем, в сутки должно быть хотя бы 20 минут гимнастики, если человек занимается спортом – это три раза в неделю, в среднем, по часу, а то и полтора часа.

Но тут зависит от возраста, каково его состояние здоровья на самом деле.

Ведь для пожилого человека достаточно тяжелая физическая нагрузка может завершиться и проблемой со здоровьем. Поэтому мы всегда говорим об индивидуальном подходе.

Теледоктор. ЗОЖ

# общество # Консультация врача # Станислав Третьяк # Теледоктор. Программа о здоровье

Другие новости рубрики

Все новости
«Пусть лошадь думает о наших проблемах»: упражнение для снятия стресса
31 октября 2017 22:47

«Пусть лошадь думает о наших проблемах»: упражнение для снятия стресса

Что психиатр думает о ЗОЖ: четыре предположения
31 октября 2017 22:47

Что психиатр думает о ЗОЖ: четыре предположения

«Если Вы съели кусочек торта и прогулялись потом пешком, то это, поверьте, не навредит»
31 октября 2017 22:47

«Если Вы съели кусочек торта и прогулялись потом пешком, то это, поверьте, не навредит»