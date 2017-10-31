«Чаще это изолированные упражнения – на одну группу мышц»: врач комментирует частые ошибки новичков в спорте

Новости Беларуси. О необходимости тренировать всё тело рассказали в программе «Теледоктор»

Станислав Третьяк, заведующий детским травматолого-ортопедическим отделением УЗ «6-я городская клиническая больница» г. Минска:

Чаще это изолированные упражнения – на одну группу мышц. Молодые парни приходят и заявляют, что они хотят иметь, в основном, развитые бицепс и грудные, и мышцы плеча, а остальное неважно.

И у нас получается диспропорция: вверху у нас красиво развитое туловище, плечи, а ноги при этом достаточно отстают.

Либо другой момент, когда больший упор делается на грудные мышцы, при этом забывая про мышцы спины. Тогда получается сутулая осанка за счет диспропорции развития мышц.