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«Чаще это изолированные упражнения – на одну группу мышц»: врач комментирует частые ошибки новичков в спорте

31 октября 2017 22:48
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Новости Беларуси. О необходимости тренировать всё тело рассказали в программе «Теледоктор» 

Станислав Третьяк, заведующий детским травматолого-ортопедическим отделением УЗ «6-я городская клиническая больница» г. Минска:
Чаще это изолированные упражнения – на одну группу мышц. Молодые парни приходят и заявляют, что они хотят иметь, в основном, развитые бицепс и грудные, и мышцы плеча, а остальное неважно.

И у нас получается диспропорция: вверху у нас красиво развитое туловище, плечи, а ноги при этом достаточно отстают.

Либо другой момент, когда больший упор делается на грудные мышцы, при этом забывая про мышцы спины. Тогда получается сутулая осанка за счет диспропорции развития мышц.

Теледоктор. ЗОЖ

# общество # Станислав Третьяк # Теледоктор. Программа о здоровье

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