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«Пусть лошадь думает о наших проблемах»: упражнение для снятия стресса

31 октября 2017 22:47
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Новости Беларуси. Как быстро снять напряжение, рассказали в программе «Теледоктор» 

Михаил Дернаковский, врач-психиатр, психотерапевт, психолог:
Стрессы разные бывают. Если у человека это связано с социальной фобией – самое простое, что можно сделать, учитывая, что любая тревожность, ответственность повышает тонус в области плечевого пояса, расслабить эту зону. Сначала нужно максимально напрячь плечи, потянув их к ушам со всей силой, и сбросить. Потом второй раз со всей силой потянуть и сбросить.

И третий раз повторим, представляя, что мы сбрасываем какой-то груз, ответственность.

И можем себе сказать: «Пускай всё идёт на самотёк», хотя бы, на протяжении ближайших 5-10 минут. Или представить себе лошадь. Пусть лошадь думает о наших проблемах, и эти 5-10 минут посвятить просто себе, ничем не заниматься.

Теледоктор. ЗОЖ

# общество # Консультация врача # Теледоктор. Программа о здоровье # Михаил Дернаковский

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