«Пусть лошадь думает о наших проблемах»: упражнение для снятия стресса

Новости Беларуси. Как быстро снять напряжение, рассказали в программе «Теледоктор»

Михаил Дернаковский, врач-психиатр, психотерапевт, психолог:

Стрессы разные бывают. Если у человека это связано с социальной фобией – самое простое, что можно сделать, учитывая, что любая тревожность, ответственность повышает тонус в области плечевого пояса, расслабить эту зону. Сначала нужно максимально напрячь плечи, потянув их к ушам со всей силой, и сбросить. Потом второй раз со всей силой потянуть и сбросить.

И третий раз повторим, представляя, что мы сбрасываем какой-то груз, ответственность.

И можем себе сказать: «Пускай всё идёт на самотёк», хотя бы, на протяжении ближайших 5-10 минут. Или представить себе лошадь. Пусть лошадь думает о наших проблемах, и эти 5-10 минут посвятить просто себе, ничем не заниматься.