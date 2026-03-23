Трамп находится в состоянии нервного срыва из-за Ирана – политик Гэллоуэй

Британский политик Джордж Гэллоуэй заявил, что лидер США Дональд Трамп переживает нервный срыв на фоне операции против Ирана и что его окружение, включая вице-президента и военных, знает об этом. Об этом пишет РИА Новости.

«Трамп находится в состоянии нервного срыва», – написал он, освещая ситуацию.

Он призвал к отставке президента.

Военные действия США и Израиля против Ирана продолжаются уже несколько недель. Израиль стремится помешать Тегерану обзавестись ядерным оружием, в то время как Вашингтон угрожает уничтожить военный потенциал страны и призывает к смене правительства. Иран, в свою очередь, заявляет о своей готовности защищаться и не видит причин для переговоров.

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