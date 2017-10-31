Врач: «Люди думают, что чем чаще и больше они будут тренироваться, тем лучше будет результат»

Новости Беларуси. Сколько стоит заниматься спортом новичку, рассказали в программе «Теледоктор»

Станислав Третьяк, заведующий детским травматолого-ортопедическим отделением УЗ «6-я городская клиническая больница» г. Минска:

Люди думают, что чем чаще и больше они будут тренироваться, тем лучше у них будет результат.

Но возможности резерва нашего организма не безграничны.

Смотришь, одну неделю человек походил в тренажёрный зал, вторую, а потом человека не видно. Это говорит о том, что резерв истощается и наступает перетренировка.