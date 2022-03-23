Татьяна Рунец о приёмах граждан: основные вопросы – о жилищно-коммунальном хозяйстве

Новости Беларуси. Сотни белорусов 23 марта обратились за советом и помощью к сенаторам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Гомельской области прошел единый день приема граждан. Выслушать людей готовы были в каждом райцентре. Выкуп арендного жилья, земельные споры и потерянные деньги, благоустройство. Понятно, что многие вопросы требуют детального изучения. Но ни один не останется без рассмотрения, обещают в Совете Республики. Наш собкор по Гомельскому региону Анна Корольчук узнавала, что волнует жителей.

Жительница деревни Городище Наталья Гончар не могла решить свою проблему более пять лет. После реконструкции ее дом на метр вышел за границу земельного участка. Местная власть оформлять постройку отказывалась. «Хотим узаконить свой дом». Многодетной белоруске на приеме граждан у сенатора помогли в решении личного вопроса.

Помогли и с территорией для подсобного хозяйства – в долгосрочное пользование семье Гончар выделят прилегающий участок. После обращения к сенатору предоставят дополнительную землю и фермеру из деревни Жаховичи. Чтобы решить еще ряд проблем, придется обращаться в Министерство архитектуры. Одна из них – дорожная инфраструктура деревни Наровчизна. «Надо думать, как решать эти вопросы более цивилизованно». Михаил Русый провел прием граждан в Гомельской области.

Анна Корольчук, корреспондент:

Среди основных тем – строительство жилья, изъяны капитального ремонта и благоустройство населенных пунктов. Свои предложения в Мозыре высказало более 20 человек. Формат единого дня приема в регионах стал хорошей практикой Совета Республики. Для сенаторов это позволяет найти проблемные точки.

Парламентарии отмечают – часть вопросов легко решается на местном уровне. При подготовке к приему в Гомеле отпала нужда сразу в нескольких обращениях. Местные жители обратились к Татьяне Рунец с жалобами на приобретенные некачественные товары. Сенатор обещала разобраться по каждому случаю. Как и по ситуации жительницы Буда-Кошелевского района. Матери ребенка-инвалида предоставят консультацию в Министерстве труда и социальной защиты.

Татьяна Рунец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Самое основное – это около 30 % – вопросы жилищно-коммунального хозяйства. То есть людей всегда волнует то место, где они живут. Они хотят жить в комфортной среде. Что радует, что гомельчан волнуют также вопросы благоустройства дворовых территорий, благоустройства дорог.