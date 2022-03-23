Не продлевают контракт одному, а увольняют и выселяют всю семью. Вот с какой проблемой пришли к Наталье Кочановой

Новости Беларуси. Сотни белорусов 23 марта обратились за советом и помощью к сенаторам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Гомельской области прошел единый день приема граждан. Выслушать людей готовы были в каждом райцентре.

На прием к председателю Совета Республики Наталье Кочановой записались около 80 человек. В Светлогорск из столицы приехала Алла Хутина. Женщина рассказала о проблемах, связанных с украинскими холдингами. Белорусские турфирмы должны немалые суммы туристам, но все деньги находятся у украинской стороны. Наталья Кочанова отметила, что вопросом нужно оперативно заняться, чтобы защитить наш бизнес от подобных ситуаций.