Не продлевают контракт одному, а увольняют и выселяют всю семью. Вот с какой проблемой пришли к Наталье Кочановой
Новости Беларуси. Сотни белорусов 23 марта обратились за советом и помощью к сенаторам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Гомельской области прошел единый день приема граждан. Выслушать людей готовы были в каждом райцентре.
На прием к председателю Совета Республики Наталье Кочановой записались около 80 человек. В Светлогорск из столицы приехала Алла Хутина. Женщина рассказала о проблемах, связанных с украинскими холдингами. Белорусские турфирмы должны немалые суммы туристам, но все деньги находятся у украинской стороны. Наталья Кочанова отметила, что вопросом нужно оперативно заняться, чтобы защитить наш бизнес от подобных ситуаций.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Радует то, что люди приходят с вопросами, которые необходимо урегулировать законодательно. То есть это нам позволяет более эффективно работать над законопроектами, чтобы законодательно урегулировать те или иные вопросы, которые сегодня оказались узкими. Или уже, может быть, время подошло, чтобы работать и принимать какие-то решения над тем или иным законопроектом.
Работники одного из сельхозпредприятий Могилевского района рассказали Наталье Кочановой о несправедливом отношении к ним со стороны руководства хозяйства. Если не продлевается контракт с одним из членов семьи, то прерывают трудовые отношения и с его близкими и выселяют из жилья. Председатель Совета Республики пообещала лично побывать на месте и разобраться в ситуации.
Татьяна Рунец о приемах граждан: основные вопросы – о жилищно-коммунальном хозяйстве. Читайте здесь.