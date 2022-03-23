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Петришенко: на соревнования для лиц с ограниченными возможностями потратили более млн рублей

23 марта 2022 19:10
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Новости Беларуси. Равные права и возможности. Межведомственный совет, созданный при правительстве Беларуси, 23 марта посвятили вопросам адаптации инвалидов в обществе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участники посетили «Чижовка-Арену».  

Петришенко: на соревнования для лиц с ограниченными возможностями потратили более млн рублей-1

Спорткомплекс – один из примеров доступности таких объектов для людей с ограниченными возможностями. И это не только пандусы, специально оборудованные места на парковках и на трибуне. Но и созданные для занятий спортом условия. В Беларуси активно развиваются паралимпийские виды. Около 150 комплексов адаптированы для занятий физической культурой людей с ограниченными возможностями.  

Петришенко: на соревнования для лиц с ограниченными возможностями потратили более млн рублей-4

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:  
Отрадно отметить, что более 22,5 тысячи людей занимаются регулярно физической культурой и спортом. Мы проводим соревнования, только по 2021 году более 30 тысяч лиц с ограниченными возможностями приняли участие в более 1 100 соревнованиях, которые проходили в масштабах нашей страны, и государство поддерживает. Мы только на эти мероприятия потратили более миллиона рублей, чтобы поддержать наших лиц с ограниченными возможностями. Очень важно, что мы проводим это заседание после внесений изменений в Конституцию на всенародном референдуме. И 47-я статья нашей Конституции более детально расписала выполнение государством гарантий и защиты людей с ограниченными возможностями  (в том числе инвалидов) по их интеграции во всей жизнедеятельности. Государство неукоснительно выполняло, выполняет и будет выполнять все свои обязательства.  

Петришенко: на соревнования для лиц с ограниченными возможностями потратили более млн рублей-7

Забота об инвалидах один из приоритетов социальной политики государства. Главная задача – убрать все барьеры.  

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Игорь Петришенко # Фотофакт

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