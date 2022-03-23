Петришенко: на соревнования для лиц с ограниченными возможностями потратили более млн рублей

Спорткомплекс – один из примеров доступности таких объектов для людей с ограниченными возможностями. И это не только пандусы, специально оборудованные места на парковках и на трибуне. Но и созданные для занятий спортом условия. В Беларуси активно развиваются паралимпийские виды. Около 150 комплексов адаптированы для занятий физической культурой людей с ограниченными возможностями.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Отрадно отметить, что более 22,5 тысячи людей занимаются регулярно физической культурой и спортом. Мы проводим соревнования, только по 2021 году более 30 тысяч лиц с ограниченными возможностями приняли участие в более 1 100 соревнованиях, которые проходили в масштабах нашей страны, и государство поддерживает. Мы только на эти мероприятия потратили более миллиона рублей, чтобы поддержать наших лиц с ограниченными возможностями. Очень важно, что мы проводим это заседание после внесений изменений в Конституцию на всенародном референдуме. И 47-я статья нашей Конституции более детально расписала выполнение государством гарантий и защиты людей с ограниченными возможностями (в том числе инвалидов) по их интеграции во всей жизнедеятельности. Государство неукоснительно выполняло, выполняет и будет выполнять все свои обязательства.