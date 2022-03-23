«Проблем с семенами сахарной свёклы нет». Аграрии развенчали очередные фейки вокруг «сладкой темы»

Новости Беларуси. На совещании по вопросам готовности к проведению весенних полевых работ Президент уделил особе внимание сахарной свекле. «Сладкая тема» привлекла к себе много внимания в последнее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нестабильность на мировом рынке продовольствия порождает настоящую истерию. Правда, для Беларуси она справедлива только в Сети. Фейки подоспели к началу посевной кампании. На выходных интернет-знатоки предрекли дефицит семян сахарной свеклы. Их нам якобы не даст Европа. И тут же страшные прогнозы от диванных экспертов: не будет сахара, кондитерских изделий, и даже на корм животным свеклы не хватит. Рациональный ответ эмоциональным вбросам накануне дал Александр Лукашенко. Лукашенко опроверг очередной фейк. Подробности здесь.

Очередные продовольственные страшилки у горецких аграриев вызывают только улыбку: осенью народ пугали дефицитом картофеля, теперь под раздачу попала сахарная свекла. Уже много лет район – стабильный лидер Могилевской области по выращиванию этой культуры. В некоторых хозяйствах удавалось собирать по 1 000 центнеров с гектара, а это почти в два раза больше средней урожайности по стране. Удержать пальму первенства в возделывании сладких клубней Горки планируют и в 2022 году.

Елена Мачульская, заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию Горецкого райисполкома:

У нас проблем с семенами сахарной свеклы нет, каждый год под полную потребность нас обеспечивает Городейский сахарный комбинат. Буквально вчера созванивалась – семена находятся на проверке, к концу месяца обещают поставку.

Юлия Мычка, корреспондент:

А ведь еще 10 лет назад сахарная свекла на горецких полях была почти экзотикой. Она прописалась здесь благодаря тогдашнему председателю района, который не побоялся эксперимента и засеял первые гектары сладких клубней. Поначалу у аграриев были сомнения: приживется ли теплолюбивая культура в северном регионе. К возделыванию новосела подошли очень серьезно. Теперь уже точно знают: секрет стабильного урожая – верность технологическим принципам.

Сергей Дубровин, главный агроном сельхозпредприятия «Учхоз БГСХА»:

Сахарная свекла считается высокотехнологичной культурой, где нужно выдерживать все параметры, соблюдать регламенты отраслевые по выращиванию. И то, что она в севообороте не должна возвращаться пять-шесть лет на одно поле. Поэтому здесь специальные есть поля, подобранные уже много лет.

К севу сахарной свеклы здесь приступят в апреле. Техника готова, на стороне аграриев пока и погода.