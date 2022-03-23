«Хотим узаконить свой дом». Многодетной белоруске на приёме граждан у сенатора помогли в решении личного вопроса

Новости Беларуси. Многодетной женщине помогли в решении личного вопроса на едином дне приема граждан в Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 23 марта туда выехали сенаторы. Жительница Городеи обратилась с просьбой выделить участок для ведения хозяйства. Еще одна озвученная проблема касалась жилищного вопроса.

Наталья Гончар, многодетная мать:

Мы хотим узаконить свой дом, прописаться, соответственно, там же, потому что тарифы на электроэнергию, газ считаются совершенно по-другому, когда в доме никто не зарегистрирован. Семья многодетная, мы не можем туда прописать несовершеннолетних детей. Ну и, в конце концов, провести это все в соответствии с действующим законодательством, чтобы все было правильно и аккуратно. Опять же, повторюсь, многодетная семья, мы занимаемся сельским хозяйством. У нас есть свое хозяйство. Просили предоставить во временное пользование либо пожизненно наследуемое владение земельный участок, который прилегает к нашему участку. Спасибо большое, вопрос предварительно решился положительно.