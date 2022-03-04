Татьяна Лугина о ВНС: на этом народном вече и будет сконцентрировано основное внимание у населения

Новости Беларуси. Белорусы сделали выбор в пользу эволюционных преобразований политической системы. Об этом 4 марта заявил Александр Лукашенко на торжественной церемонии подписания Решения республиканского референдума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Символично, что обновленная версия Основного закона вступит в силу 15 марта, когда в Беларуси отмечают день Конституции. Но это ведь только начало. Начало нового этапа нашего совместного будущего. И здесь есть над чем потрудиться.
Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:
В рабочих коллективах, трудовых именно на этом новом коллегиальном народном вече, органе, в общем-то, и будет сконцентрировано основное внимание и дальше у населения. Каким образом будут подстраиваться или будут писаться новые законопроекты. И, наверное, и будут редактироваться и существующие законопроекты.
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