Татьяна Лугина о ВНС: на этом народном вече и будет сконцентрировано основное внимание у населения

Новости Беларуси. Белорусы сделали выбор в пользу эволюционных преобразований политической системы. Об этом 4 марта заявил Александр Лукашенко на торжественной церемонии подписания Решения республиканского референдума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Символично, что обновленная версия Основного закона вступит в силу 15 марта, когда в Беларуси отмечают день Конституции. Но это ведь только начало. Начало нового этапа нашего совместного будущего. И здесь есть над чем потрудиться.