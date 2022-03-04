«Очень много направлений». Как изменится законотворческая деятельность с принятием новой Конституции?

Новости Беларуси. Белорусы сделали выбор в пользу эволюционных преобразований политической системы. Об этом 4 марта заявил Александр Лукашенко на торжественной церемонии подписания Решения республиканского референдума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Символично, что обновленная версия Основного закона вступит в силу 15 марта, когда в Беларуси отмечают день Конституции. Но это ведь только начало. Начало нового этапа нашего совместного будущего. И здесь есть над чем потрудиться.
Екатерина Речиц, член Конституционной комиссии:
Что касается законотворческой деятельности, то, конечно, здесь очень много направлений. Прежде всего нужно будет переработать и законы, касающиеся статуса членов Совета Республики и депутатов Палаты представителей, Конcтитуционного суда, правительства. И другие так называемые органические законы.
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