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«Очень много направлений». Как изменится законотворческая деятельность с принятием новой Конституции?

04 марта 2022 20:03
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Новости Беларуси. Белорусы сделали выбор в пользу эволюционных преобразований политической системы. Об этом 4 марта заявил Александр Лукашенко на торжественной церемонии подписания Решения республиканского референдума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Очень много направлений». Как изменится законотворческая деятельность с принятием новой Конституции?-1

Символично, что обновленная версия Основного закона вступит в силу 15 марта, когда в Беларуси отмечают день Конституции. Но это ведь только начало. Начало нового этапа нашего совместного будущего. И здесь есть над чем потрудиться.

«Очень много направлений». Как изменится законотворческая деятельность с принятием новой Конституции?-4

Екатерина Речиц, член Конституционной комиссии:
Что касается законотворческой деятельности, то, конечно, здесь очень много направлений. Прежде всего нужно будет переработать и законы, касающиеся статуса членов Совета Республики и депутатов Палаты представителей, Конcтитуционного суда, правительства. И другие так называемые органические законы.

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# Конституция # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Фотофакт

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