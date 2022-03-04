«На рассмотрение собрания может быть вынесен любой значимый для государства вопрос». Как теперь будет работать ВНС?

Обновленная Конституция не только более демократичная, но и системная. Да, вертикаль ждет оптимизация, но все функции сохранятся в полном объеме. Сохранятся и основные наши ценности и обязательства государства перед гражданами. На них никто не посягал, как бы ни пытались вывернуть иначе наши оппоненты. Напротив, цель всех изменений одна: в этом геополитической буре сохранить баланс и политическое равновесие, как бы ни качало. Каждый белорус должен твердо стоять на своей земле.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

ВНС в его современном, теперь уже юридическом статусе будет выполнять стабилизирующую и консолидирующую функции в обществе, выступать страховкой от непредвиденных случаев. Для этого оно наделяется широким объемом реальных властных полномочий: от утверждения военной доктрины до принятия решений о легитимности выборов. Как высший орган народовластия оно будет вправе объявить импичмент Президенту, но по заранее определенным законом правилам.

По сути, на рассмотрение собрания может быть вынесен любой значимый для государства вопрос. И замечу, не только по тем направлениям, которые определены в Конституции. В законе о ВНС следует предусмотреть и другие возможные полномочия данного органа. Как видите, мы создали и приняли уникальный правовой документ. В нем сочетаются традиции и инновации, народовластие, единство управления. Без ложной скромности его можно назвать Конституцией будущего.

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