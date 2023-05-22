Наталья Кочанова встретилась с трудовым коллективом «Полоцк-Стекловолокно»

Новости Беларуси. Строительство жилья, в том числе арендного для молодых семей и специалистов, демографическая ситуация в стране и вызовы, с которыми столкнулась Беларусь в последнее время. Эти и другие вопросы обсудила 22 мая председатель Совета Республики Наталья Кочанова на встрече с трудовым коллективом «Полоцк-Стекловолокно», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Говорили и о развитии предприятия. Перспективы сотрудничества Беларуси с другими странами постоянно расширяются, увеличивается экспортный потенциал, идет переориентация рынков. Сейчас самое время занимать открывшиеся ниши.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Наша задача сегодня – поддержать это предприятие. Но не только нам поддержать, государству. Руководству предприятия и концерну «Белнефтехим» надо изыскать внутренние резервы, которые есть, в том числе в нашей стране. Это вопросы решаемые. Мы не должны закупать по импорту продукцию, аналогичную той, которая выпускается на наших предприятиях. Есть возможности для роста приобретения нашими предприятиями здесь, внутри страны, продукции, выпускаемой заводом «Стекловолокно». Это прежде всего строительная отрасль, это электроника.